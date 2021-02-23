Мойка из нержавеющей стали – самый популярный и востребованный вариант на кухне. Однако, выбирая ее, нужно учесть несколько моментов.

Что важно при покупке мойки на кухню – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Поговорим о самой популярной мойке на кухне – нержавеющая мойка. Некоторые нюансы и моменты, которые нужно учесть! При покупке вы должны понимать, что будете хранить рядом с раковиной, установите ли фильтр или измельчитель отходов, чтобы сразу продумать все моменты,

– отметила Петайкина.

Что нужно учесть при выборе мойки

Размер чаши должен быть таким, чтобы расстояния от бортиков до стены / края столешницы / боковины тумбы оставляло не менее 5 см.

должен быть таким, чтобы расстояния от бортиков до стены / края столешницы / боковины тумбы оставляло не менее 5 см. Глубина чаши – 16-20 см. Если мойка будет глубже – придется наклоняться во время ее использования.

По словам дизайнера интерьера, самая продаваемая мойка – из нержавейки. Она имеет приемлемую цену, вписывается в любой интерьер и устойчива к коррозии.

Мойка из нержавейки – универсальный вариант, который подойдет для любой кухни / Фото remoo

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Виды моек из нержавеющей стали

Мойки из нержавеющей стали бывают зеркальные, матовые и текстурированные.

Текстурированные мойки отличаются практичностью. Благодаря шероховатой поверхности они визуально скроют царапины и механические повреждения. Анна Петайкина рассказала, как проверить качество мойки. Если она действительно изготовлена из нержавеющей стали – магнит не притянется.

Выбирая мойку, обратите внимание на глубину и размер чаши / Фото vashdom21

Дизайнер интерьера также уточнила, что штампованные мойки – всегда тоньше сваренных. В них не рекомендуется устанавливать тяжелые смесители. В то же время сваренные мойки считаются более прочными и тихими.