Мойка на кухне: основные нюансы, которые нужно учесть при выборе
Мойка из нержавеющей стали – самый популярный и востребованный вариант на кухне. Однако, выбирая ее, нужно учесть несколько моментов.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Что важно при покупке мойки на кухню – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Поговорим о самой популярной мойке на кухне – нержавеющая мойка. Некоторые нюансы и моменты, которые нужно учесть! При покупке вы должны понимать, что будете хранить рядом с раковиной, установите ли фильтр или измельчитель отходов, чтобы сразу продумать все моменты,
– отметила Петайкина.
Что нужно учесть при выборе мойки
- Размер чаши должен быть таким, чтобы расстояния от бортиков до стены / края столешницы / боковины тумбы оставляло не менее 5 см.
- Глубина чаши – 16-20 см. Если мойка будет глубже – придется наклоняться во время ее использования.
Мойка из нержавейки – универсальный вариант, который подойдет для любой кухни / Фото remoo
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Виды моек из нержавеющей стали
Мойки из нержавеющей стали бывают зеркальные, матовые и текстурированные.
Выбирая мойку, обратите внимание на глубину и размер чаши / Фото vashdom21
Дизайнер интерьера также уточнила, что штампованные мойки – всегда тоньше сваренных. В них не рекомендуется устанавливать тяжелые смесители. В то же время сваренные мойки считаются более прочными и тихими.
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