Мийка на кухні: основні нюанси, які потрібно врахувати при виборі

Мийка з нержавіючої сталі – найпопулярніший і затребуваний варіант на кухні. Однак, вибираючи її, потрібно врахувати кілька моментів.

Що важливо при покупці мийки на кухню – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

Цікаво Кухня-острів: які нюанси потрібно врахувати, щоб не шкодувати

Поговоримо про найпопулярнішу мийку на кухні – нержавіюча мийка. Деякі нюанси і моменти, які потрібно врахувати! При покупці ви повинні розуміти, що будете зберігати поруч з раковиною, чи встановлюватимете фільтр або подрібнювач відходів, щоб відразу продумати усі моменти,

– зазначила Петайкіна.

Що потрібно врахувати при виборі мийки

Розмір чаші повинен бути таким, щоб відстаніь від бортиків до стіни / краю стільниці / боковини тумби становила не менше 5 см.

повинен бути таким, щоб відстаніь від бортиків до стіни / краю стільниці / боковини тумби становила не менше 5 см. Глибина чаші – 16-20 см. Якщо мийка буде глибшою – доведеться нахилятися під час її використання.

За словами дизайнерки інтер'єру, найбільш продавана мийка – з нержавіючої сталі. Вона має прийнятну ціну, вписується в будь-який інтер'єр і стійка до корозії.

Миття з нержавіючої сталі – універсальний варіант, який підійде для будь-якої кухні / Фото remoo

Читайте Кухонні фартухи, про які ви не знали: 5 крутих рішень

Види мийок з нержавіючої сталі

Мийки з нержавіючої сталі бувають дзеркальні, матові і текстуровані.

Текстуровані мийки відрізняються практичністю. Завдяки шорсткій поверхні вони візуально приховують подряпини і механічні пошкодження.

Анна Петайкіна розповіла,Якщо вона дійсно виготовлена з нержавіючої сталі – магніт не притягнеться.

Вибираючи мийку, зверніть увагу на глибину і розмір чаші / Фото vashdom21

Дизайнерка інтер'єру також уточнила, що штамповані мийки – завжди тонші, ніж зварені. У них не рекомендується встановлювати важкі змішувачі. У той же час зварені мийки вважаються більш міцними і тихими.