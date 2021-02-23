Мийка на кухні: основні нюанси, які потрібно врахувати при виборі

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Мийка з нержавіючої сталі – найпопулярніший і затребуваний варіант на кухні. Однак, вибираючи її, потрібно врахувати кілька моментів.
Що важливо при покупці мийки на кухню – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Поговоримо про найпопулярнішу мийку на кухні – нержавіюча мийка. Деякі нюанси і моменти, які потрібно врахувати! При покупці ви повинні розуміти, що будете зберігати поруч з раковиною, чи встановлюватимете фільтр або подрібнювач відходів, щоб відразу продумати усі моменти,
– зазначила Петайкіна.
Миття з нержавіючої сталі – універсальний варіант, який підійде для будь-якої кухні / Фото remoo
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Мийки з нержавіючої сталі бувають дзеркальні, матові і текстуровані.
Текстуровані мийки відрізняються практичністю. Завдяки шорсткій поверхні вони візуально приховують подряпини і механічні пошкодження.Анна Петайкіна розповіла, як перевірити якість мийки. Якщо вона дійсно виготовлена з нержавіючої сталі – магніт не притягнеться.
Вибираючи мийку, зверніть увагу на глибину і розмір чаші / Фото vashdom21
Дизайнерка інтер'єру також уточнила, що штамповані мийки – завжди тонші, ніж зварені. У них не рекомендується встановлювати важкі змішувачі. У той же час зварені мийки вважаються більш міцними і тихими.