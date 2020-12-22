Модные акценты в интерьере: какие оттенки использовать дома
Выбирая цветовую палитру для интерьера квартиры или дома, необходимо сразу подумать о ярких и уместных акцентах.
Какие акценты – в трендах, рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова в своем Instagram.
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Зачем нужны акценты
После того как вы определитесь с базовыми цветами интерьера, необходимо продумать акценты. Монохромные интерьеры постепенно теряют популярность – люди хотят видеть дома свежие и яркие оттенки. Их используют для акцентов, чтобы придать помещению выразительности и индивидуальности.
Акценты привнесут свежести в интерьер / Фото domfront
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Какие цвета использовать для акцентов
По словам Дроновой, следует присмотреться к нескольким цветам и оттенкам, которые "смогут добавить в интерьер эмоций и позитива":
- Янтарно-оранжевый;
- Золотисто-песочный;
- Пудрово-розовый;
- Синяя классика;
- Фиолетовый;
- Лаймовый;
- Ультрамариново-зеленый.
Тренды 2021 года в интерьере – новый взгляд на красоту и гармонию, комфорт и уют. Как на площади квартиры или дома успешно совместить трендовые элементы и собственное представление о красоте и элегантности? Все просто! Для этого и нужен дизайнер интерьера! – подчеркнула Дронова.
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