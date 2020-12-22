Выбирая цветовую палитру для интерьера квартиры или дома, необходимо сразу подумать о ярких и уместных акцентах.

Какие акценты – в трендах, рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова в своем Instagram.

Интересно Названы 3 самых популярных стиля интерьера 2021 для элитного жилья

Зачем нужны акценты

После того как вы определитесь с базовыми цветами интерьера, необходимо продумать акценты. Монохромные интерьеры постепенно теряют популярность – люди хотят видеть дома свежие и яркие оттенки. Их используют для акцентов, чтобы придать помещению выразительности и индивидуальности.

Акценты привнесут свежести в интерьер / Фото domfront

Читайте Что такое роскошь в интерьере: дизайнер дала неожиданный ответ

Какие цвета использовать для акцентов

По словам Дроновой, следует присмотреться к нескольким цветам и оттенкам, которые "смогут добавить в интерьер эмоций и позитива":

Янтарно-оранжевый;

Золотисто-песочный;

Пудрово-розовый;

Синяя классика;

Фиолетовый;

Лаймовый;

Ультрамариново-зеленый.

Тренды 2021 года в интерьере – новый взгляд на красоту и гармонию, комфорт и уют. Как на площади квартиры или дома успешно совместить трендовые элементы и собственное представление о красоте и элегантности? Все просто! Для этого и нужен дизайнер интерьера! – подчеркнула Дронова.