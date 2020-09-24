Модні фішки в інтер'єрі квартири: фото
Зовнішній вигляд квартири повинен привертати увагу, радувати погляд, бути комфортним, затишним і стильним. Для цього необхідно ретельно продумати дизайн.
Які фішки актуальні в інтер'єрі в 2020 році, розповідає 24 канал.
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Що актуально у 2020
- Зонування
- Панорамні вікна
- Лаконічні меблі
- Акцентна стіна
- Проста стеля
- Яскраві елементи
Спокійна кольорова гама актуальна в 2020 / Фото topdizz
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Зонування
Відкрите планування уквартирах набирає все більшої популярності. Такий дизайн дає відчуття свободи і світла. У тренді – прозорі і тканинні перегородки. З їхньою допомогою приміщення можна поділити на потрібні зони.
Зонування дозволяє зробити кімнату максимально функціональною / Фото salon
Панорамні вікна
Останніми роками стали хітом у міських квартирах. Вони дозволяють зробити приміщення більш світлим, просторим, і відкривають гарний вид.
Панорамні вікна стали трендом / Фото roomester
Лаконічні меблі
У моді – акуратні предмети меблів, без шику і розкоші. У кожній кімнаті – лише необхідні меблі. Переважно – з натуральних матеріалів (або їх імітація).
"Стінки", "гірки" та інші подібні меблі залишилися у минулому / Фото akvilegia
Акцентна стіна
Один колір фарби або один вид шпалер по всій кімнаті – поганий тон. За словами дизайнерів, у приміщенні повинна бути акцентна стіна. Її фарбують в інший тон або клеять шпалерами-компаньйонами. Також можна використовувати цегляну кладку або стінові панелі.
Найчастіше акцентна стіна – та, яку краще видно від входу в кімнату / Фото ivd
Проста стеля
Багатоярусні стелі з різноманітними підсвічуваннями застаріли. Тепер у моді рівні стелі без "наворотів".
Яскраві елементи
Контрастні акценти актуальні в спокійному, витриманому інтер'єрі. Це можуть бути штори, килимки, плед, подушки, зелені рослини. Головне – не перестаратися.
Підберіть 2-3 кольори для контрасту / Фото domfront