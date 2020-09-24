Зовнішній вигляд квартири повинен привертати увагу, радувати погляд, бути комфортним, затишним і стильним. Для цього необхідно ретельно продумати дизайн.

Які фішки актуальні в інтер'єрі в 2020 році, розповідає 24 канал.

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Що актуально у 2020

Зонування

Панорамні вікна

Лаконічні меблі

Акцентна стіна

Проста стеля

Яскраві елементи

Спокійна кольорова гама актуальна в 2020​ / Фото topdizz

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Зонування

Відкрите планування уквартирах набирає все більшої популярності. Такий дизайн дає відчуття свободи і світла. У тренді – прозорі і тканинні перегородки. З їхньою допомогою приміщення можна поділити на потрібні зони.

Зонування дозволяє зробити кімнату максимально функціональною / Фото salon

Панорамні вікна

Останніми роками стали хітом у міських квартирах. Вони дозволяють зробити приміщення більш світлим, просторим, і відкривають гарний вид.

Панорамні вікна стали трендом / Фото roomester

Лаконічні меблі

У моді – акуратні предмети меблів, без шику і розкоші. У кожній кімнаті – лише необхідні меблі. Переважно – з натуральних матеріалів (або їх імітація).

"Стінки", "гірки" та інші подібні меблі залишилися у минулому / Фото akvilegia

Акцентна стіна

Один колір фарби або один вид шпалер по всій кімнаті – поганий тон. За словами дизайнерів, у приміщенні повинна бути акцентна стіна. Її фарбують в інший тон або клеять шпалерами-компаньйонами. Також можна використовувати цегляну кладку або стінові панелі.

Найчастіше акцентна стіна – та, яку краще видно від входу в кімнату / Фото ivd

Проста стеля

Багатоярусні стелі з різноманітними підсвічуваннями застаріли. Тепер у моді рівні стелі без "наворотів".

Яскраві елементи

Контрастні акценти актуальні в спокійному, витриманому інтер'єрі. Це можуть бути штори, килимки, плед, подушки, зелені рослини. Головне – не перестаратися.

Підберіть 2-3 кольори для контрасту​ / Фото domfront