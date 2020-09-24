Внешний вид квартиры должен привлекать внимание, радовать взгляд, быть комфортным, уютным и стильным. Для этого необходимо тщательно продумать дизайн.

Какие фишки актуальны в интерьере в 2020 году, рассказывает 24 канал.

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Что актуально в 2020

Зонирование

Панорамные окна

Лаконичная мебель

Акцентная стена

Простые потолки

Яркие элементы

Спокойная цветовая гамма актуальна в 2020 / Фото topdizz

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Зонирование

Открытая планировка в квартирах набирает все большую популярность. Такой дизайн дает чувство свободы и света. В тренде – прозрачные и тканевые перегородки. С их помощью помещение можно поделить на нужные зоны.

Зонирование позволяет сделать комнату максимально функциональной / Фото salon

Панорамные окна

В последние годы стали хитом в городских квартирах. Они позволяют сделать помещение более светлым, просторным, и открывают красивый вид.

Панорамные окна стали трендом / Фото roomester

Лаконичная мебель

В моде – аккуратные предметы мебели, без шика и роскоши. В каждой комнате – только необходимая мебель. Преимущественно – из натуральных материалов (или их имитация).

"Стенки", "горки" и прочая подобная мебель осталась в прошлом / Фото akvilegia

Акцентная стена

Один цвет краски или один вид обоев по всей комнате – дурной тон. По словам дизайнеров, в помещении должна быть акцентная стена. Ее окрашивают в другой тон или оклеивают обоями-компаньонами. Также можно использовать кирпичную кладку или стеновые панели.

Чаще всего акцентная стена – та, которую лучше видно от входа в комнату / Фото ivd

Простые потолки

Многоярусные потолки с разнообразными подсветками устарели. Теперь в моде ровные потолки без "наворотов".

Яркие элементы

Контрастные акценты актуальны в спокойном, выдержанном интерьере. Это могут быть шторы, коврики, плед, подушки, зеленые растения. Главное – не переусердствовать.

Подберите 2-3 цвета для контраста / Фото domfront