Ванна кімната-2021: дизайнерка інтер'єру назвала свіжі фішки
У 2021 році в інтер'єрі ванних кімнат переважатимуть чорний і синій кольори, а також натуральні відтінки і закруглені форми.
Які ще прийоми використовуватимуться для оформлення санвузлів, розповіла дизайнерка інтер'єру з ніком design_dizart в Instagram.
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Зараз тренди – це не щось химерне і яскраве, а те, що і через багато років буде виглядати цікаво і дорого! – йдеться у повідомленні.
80-і, модерн
Яскраві кольори, геометрія і закруглені форми знову будуть актуальні.
Чорний колір
Ванна кімната у темних тонах стає класикою. У 2021 році за свою популярність вона не буде поступатися світлим.
Темна ванна затребувана серед власників квартир і будинків / Фото trizio
Класичний синій
За словами дизайнерки інтер'єру, синій колір – це новий чорний. Він завжди виглядає дорого і стильно.
Ванна у глибокому синьому кольорі притягує погляди / Фото happymodern
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Оздоблення
Камінь, дерево і натуральні кольори – все це буде переважати в оформленні ванної кімнати.
Натуральність залишається в моді / Фото interiorizm
Декор
Зелені рослини, які отримали велику популярність в останні кілька років, залишаться на піку.
Живі квіти користуються високим попитом / interiorizm
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