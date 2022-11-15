На території ірпінського санаторію "Ластівка" зведуть найбільше в Україні модульне містечко

В Ірпені розпочали будівництво нового модульного містечка на території колишнього санаторію "Ластівка". Передбачається, що тут облаштують 276 квартир для тих, хто цього потребує.

Про запуск будівництва розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин. Що вже відомо про проєкт – далі.

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Соціальне житло в Ірпені: що відомо

Як повідомив Маркушин, нове модульне містечко зводиться завдяки допомозі уряду Польщі, уряду та посольства Фінляндії.

Фінляндія надала 12 таунхаусів по три квартири в кожному, а це 36 квартир. Польща забезпечує житло нашим громадянам для будівництва 240 квартир,

– Зазначив мер Ірпеня.



Допомогу надали Польща та Фінляндія / Фото телеграм Олександр Маркушин

Загалом у модульному містечку на території колишнього санаторію "Ластівка" буде 276 квартир для ірпінчан, які втратили своє житло внаслідок російської агресії.



На території колишнього санаторію обладнають 276 квартир / Фото телеграм Олександр Маркушин

За словами Маркушина, це найбільший проєкт в Україні із забезпечення соціальним житлом постраждалих громадян.



Найбільший проєкт модульного житла в Україні / Фото телеграм Олександр Маркушин