Молдинг – елемент, який тісно прижився в інтер'єрах квартир і будинків останніми роками.

Що це таке і як правильно використовувати молдинги в інтер'єрі, пише design_dizart в Instagram.

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Молдинг – декоративна деталь у вигляді накладної опуклої планки. Використовується для декорування різних поверхонь: стін, стелі, дверей, камінів і т.д., надаючи їм більш виразний, завершений і акуратний вигляд, – відзначили в design_dizart.

За словами дизайнерів інтер'єру, молдинги відмінно виглядають не лише у класичному дизайні, якщо все зробити зі смаком.

Як підібрати молдинги

Зробіть креслення малюнка , який ви хочете бачити на стіні. Будівельники клеять за кресленням перед фарбуванням (рекомендується використовувати клей від виробника).

, який ви хочете бачити на стіні. Будівельники клеять за кресленням перед фарбуванням (рекомендується використовувати клей від виробника). На стіні найбільш часто зустрічаються рамки. Відстань між ними приблизно відповідає висоті плінтуса (13 см).

Колір молдингів найчастіше збігається з кольором стін , проте популярні і контрастні варіанти .

, проте популярні і . Молдинги – це не лише рами , можливі й інші форми.

, можливі й інші форми. Ширина молдинга залежить від розміру приміщення. Якщо кімната маленька, молдинг буде до 2,5 м в ширину.

Креслення – перше, що необхідно зробити / Фото pinterest

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Переваги молдингів

дозволяють скорегувати простір; вертикальні рами візуально роблять кімнату вище; горизонтальні рами розширюють простір; виконують декоративну функцію (можна підкреслити картини, дзеркала, бра та інші предмети інтер'єру).

Розмір молдинга залежить від площі приміщення / Фото design-homes