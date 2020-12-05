Молдинги в інтер'єрі: що це таке і як використовувати
Молдинг – елемент, який тісно прижився в інтер'єрах квартир і будинків останніми роками.
Що це таке і як правильно використовувати молдинги в інтер'єрі, пише design_dizart в Instagram.
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Молдинг – декоративна деталь у вигляді накладної опуклої планки. Використовується для декорування різних поверхонь: стін, стелі, дверей, камінів і т.д., надаючи їм більш виразний, завершений і акуратний вигляд, – відзначили в design_dizart.
За словами дизайнерів інтер'єру, молдинги відмінно виглядають не лише у класичному дизайні, якщо все зробити зі смаком.
Як підібрати молдинги
- Зробіть креслення малюнка, який ви хочете бачити на стіні. Будівельники клеять за кресленням перед фарбуванням (рекомендується використовувати клей від виробника).
- На стіні найбільш часто зустрічаються рамки. Відстань між ними приблизно відповідає висоті плінтуса (13 см).
- Колір молдингів найчастіше збігається з кольором стін, проте популярні і контрастні варіанти.
- Молдинги – це не лише рами, можливі й інші форми.
- Ширина молдинга залежить від розміру приміщення. Якщо кімната маленька, молдинг буде до 2,5 м в ширину.
Креслення – перше, що необхідно зробити / Фото pinterest
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Переваги молдингів
- дозволяють скорегувати простір;
- вертикальні рами візуально роблять кімнату вище;
- горизонтальні рами розширюють простір;
- виконують декоративну функцію (можна підкреслити картини, дзеркала, бра та інші предмети інтер'єру).
Розмір молдинга залежить від площі приміщення / Фото design-homes
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