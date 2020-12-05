Молдинг – элемент, который тесно прижился в интерьерах квартир и домов в последние годы.

Что это такое и как правильно использовать молдинги в интерьере, пишет design_dizart в Instagram.

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Молдинг – декоративная деталь в виде накладной выпуклой планки. Используется для декорирования различных поверхностей: стен, потолка, дверей, каминов и т.д., придавая им более выразительный, завершенный и аккуратный вид, – отметили в design_dizart.

По словам дизайнеров интерьера, молдинги отлично смотрятся не только в классическом дизайне, если все сделать со вкусом.

Как подобрать молдинги

Сделайте чертеж рисунка , который вы хотите видеть на стене. Строители клеят по чертежу перед покраской (рекомендуется использовать клей от производителя).

, который вы хотите видеть на стене. Строители клеят по чертежу перед покраской (рекомендуется использовать клей от производителя). На стене наиболее часто встречаются рамки. Расстояние между ними примерно соответствует высоте плинтуса (13 см).

Цвет молдингов чаще всего совпадает с цветом стен , однако популярны и контрастные варианты.

, однако популярны и Молдинги – это не только рамы , возможны и другие формы.

, возможны и другие формы. Ширина молдинга зависит от размера помещения. Если комната маленькая, молдинг будет до 2,5 м в ширину.

Чертеж – первое, что необходимо сделать / Фото pinterest

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Преимущества молдингов

позволяют скорректировать пространство; вертикальные рамы зрительно делают комнату выше; горизонтальные рамы визуально расширяют пространство; выполняют декоративную функцию (можно подчеркнуть картины, зеркала, бра и другие предметы интерьера).

Размер молдинга зависит от площади помещения / Фото design-homes