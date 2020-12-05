Молдинги в интерьере: что это такое и как использовать
Молдинг – элемент, который тесно прижился в интерьерах квартир и домов в последние годы.
Что это такое и как правильно использовать молдинги в интерьере, пишет design_dizart в Instagram.
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Молдинг – декоративная деталь в виде накладной выпуклой планки. Используется для декорирования различных поверхностей: стен, потолка, дверей, каминов и т.д., придавая им более выразительный, завершенный и аккуратный вид, – отметили в design_dizart.
По словам дизайнеров интерьера, молдинги отлично смотрятся не только в классическом дизайне, если все сделать со вкусом.
Как подобрать молдинги
- Сделайте чертеж рисунка, который вы хотите видеть на стене. Строители клеят по чертежу перед покраской (рекомендуется использовать клей от производителя).
- На стене наиболее часто встречаются рамки. Расстояние между ними примерно соответствует высоте плинтуса (13 см).
- Цвет молдингов чаще всего совпадает с цветом стен, однако популярны и контрастные варианты.
- Молдинги – это не только рамы, возможны и другие формы.
- Ширина молдинга зависит от размера помещения. Если комната маленькая, молдинг будет до 2,5 м в ширину.
Чертеж – первое, что необходимо сделать / Фото pinterest
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Преимущества молдингов
- позволяют скорректировать пространство;
- вертикальные рамы зрительно делают комнату выше;
- горизонтальные рамы визуально расширяют пространство;
- выполняют декоративную функцию (можно подчеркнуть картины, зеркала, бра и другие предметы интерьера).
Размер молдинга зависит от площади помещения / Фото design-homes
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