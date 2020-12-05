Кожен, хто стикається з ремонтом кухні, ламає голову над тим, який фартух зробити. Існує безліч варіантів.

Які види фартуха користуються попитом на кухні, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.

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Геометрична плитка

В інтер'єрі кухні відмінно виглядають квадрати, прямокутники, багатокутники. Важливий нюанс – ретельно підбирайте затирку, щоб через деякий час міжплиточні шви не зіпсували вигляд фартуха.

Великоформатний керамограніт

Якщо у вас на кухні є верхні навісні шафи, підберіть плитку висотою 600 мм (це важливо). Також існують варіанти тонкого керамограніта, який "не вкраде" зайве місце.

Фартух в колір стільниці

Це найпопулярніший варіант, який подобається власникам житла. Фартух може бути виконаний з каменя, акрилу або кварцового агломерату. Однак враховуйте, що такий варіант буде "з'їдати" 2-3 см.

Фартух в колір стільниці виглядає стильно і лаконічно / Фото decorateme

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Скло

Йдеться виключно про прозорі і однотонні варіанти – ніяких перчиків, фруктів і нічних міст (подібні рішення давно неактуальні).

Стінова панель з МДФ або ПВХ

У подібному рішенні теж важливо уникати квіткових, фруктових, овочевих і міських принтів.

Водостійка фарба

Якісна та стійка до миття фарба є відмінним рішенням для кухонного фартуха. Це практично, красиво, зручно і лаконічно.