Але освіжити монохромний інтер'єр не є проблемою. 5 цікавих способів назвала дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Монохромний – не означає нудний! Багато хто мріє про світлі монохромні, бежеві інтер'єри, але приступаючи до реалізації стикається з низкою проблем: чому приміщення виглядає так безлико, як ніби під оренду? Що з цим робити?

– зазначила Морозова.

Як "оживити" монохромний інтер'єр

Різноманітні фактури здатні змінити інтер'єр. Використовуйте фактурну штукатурку, тканини, фасади з фрезеруванням. Дизайнерка уточнила, що все це може бути одного кольору, але текстура поверхні додасть родзинку інтер'єру. Використовуйте м'які кольорові акценти.

Можна зберегти загальне враження монохромності приміщення, при цьому використовуючи різні кольори та відтінки. Просто вони мають бути не контрастними та не виділятися на фоні один одного. Але при цьому око не буде втомлюватися від одноманітності,

– пояснила Вікторія Морозова.

Використовуйте орнаменти на шторах, шпалерах, подушках. Вони можуть бути лаконічними та стриманими.

Монохромний інтер'єр можна розбавити цікавими деталями / Фото pinterest

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Деталі й акценти. Для того щоб житло не здавалося нудним, продумайте цікаві деталі. Вікторія Морозова уточнила, що це може бути старовинний вітражний торшер чи золоті акценти, світильники та фурнітура. За її словами, цінні старовинні речі є трендом 2021 року в інтер'єрі.

Фактури також стануть відмінною деталлю в монохромному інтер'єрі / Фото pinterest