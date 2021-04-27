Но освежить монохромный интерьер не является проблемой. 5 интересных способов назвала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Монохромный – не значит скучный! Многие мечтают о светлых монохромных, бежевых интерьерах, но приступая к реализации сталкиваются с рядом проблем: почему помещение выглядит так безлико, как будто под аренду? Что с этим делать?
– отметила Морозова.

Как "оживить" монохромный интерьер

  1. Разнообразные фактуры способны изменить интерьер. Используйте фактурную штукатурку, ткани, фасады с фрезеровкой. Дизайнер уточнила, что все это может быть одного цвета, но текстура поверхности придаст изюминку интерьеру.
  2. Используйте мягкие цветовые акценты.

Можно сохранить общее впечатление монохромности помещения, при этом используя разные цвета и оттенки. Просто они должны быть не контрастные и не выделяться на фоне друг друга. Но при этом глаз не будет уставать от однообразия,
– пояснила Виктория Морозова.

  1. Используйте орнаменты на шторах, обоях, подушках. Они могут быть лаконичными и сдержанными. 

Монохромный интерьер можно разбавить интересными деталями / Фото pinterest

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  1. Детали и акценты. Для того чтобы жилье не казалось нудным и скучным, продумайте интересные детали. Виктория Морозова уточнила, что это может быть старинный витражный торшер или золотые акценты, светильники и фурнитура. По ее словам, ценные старинные вещи являются трендом 2021 года в интерьере.

Фактуры также станут отличной деталью в монохромном интерьере / Фото pinterest

  1. Разноплановый свет. Зонированное освещение с разными типами светильников также подчеркнет интерьер, сделает его более уютным и "живым".

 