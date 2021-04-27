Но освежить монохромный интерьер не является проблемой. 5 интересных способов назвала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Монохромный – не значит скучный! Многие мечтают о светлых монохромных, бежевых интерьерах, но приступая к реализации сталкиваются с рядом проблем: почему помещение выглядит так безлико, как будто под аренду? Что с этим делать?

– отметила Морозова.

Как "оживить" монохромный интерьер

Разнообразные фактуры способны изменить интерьер. Используйте фактурную штукатурку, ткани, фасады с фрезеровкой. Дизайнер уточнила, что все это может быть одного цвета, но текстура поверхности придаст изюминку интерьеру. Используйте мягкие цветовые акценты.

Можно сохранить общее впечатление монохромности помещения, при этом используя разные цвета и оттенки. Просто они должны быть не контрастные и не выделяться на фоне друг друга. Но при этом глаз не будет уставать от однообразия,

– пояснила Виктория Морозова.

Используйте орнаменты на шторах, обоях, подушках. Они могут быть лаконичными и сдержанными.

Монохромный интерьер можно разбавить интересными деталями / Фото pinterest

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Детали и акценты. Для того чтобы жилье не казалось нудным и скучным, продумайте интересные детали. Виктория Морозова уточнила, что это может быть старинный витражный торшер или золотые акценты, светильники и фурнитура. По ее словам, ценные старинные вещи являются трендом 2021 года в интерьере.

Фактуры также станут отличной деталью в монохромном интерьере / Фото pinterest