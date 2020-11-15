Монохромный интерьер – это использование одного цвета в качестве базы, а дополнительными выступают его оттенки.

Как оформить монохромный интерьер в квартире или доме, рассказывает Недвижимость 24.

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Монохромный интерьер: какие цвета выбрать

Для оформления монохромного интерьера чаще всего выбирают белую, бежевую, серую или темно-коричневую цветовую гамму. Эти тона всегда актуальны и находятся вне моды. Однако также используются различные оттенки зеленого, синего и фиолетового.

Монохромный интерьер – стильное решение / Фото pufikhomes

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Правила оформления монохромного интерьера

Современный монохромный интерьер строится пор принципу доминанты и контраста.

Стены и пол – чаще всего используется светлый цвет.

– чаще всего используется светлый цвет. Мебель и декор – темные оттенки.

– темные оттенки. Потолок – чаще всего применяется белый цвет. Он не только сделает помещение выше и светлее, но и позволит использовать разные варианты дополнительного освещения. В качестве последнего можно выбрать светильники, торшеры, бра.

Важно правильно подобрать цвета / Фото pufikhomes