Монохромный интерьер: что это такое и как выглядит
Монохромный интерьер – это использование одного цвета в качестве базы, а дополнительными выступают его оттенки.
Как оформить монохромный интерьер в квартире или доме, рассказывает Недвижимость 24.
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Монохромный интерьер: какие цвета выбрать
Для оформления монохромного интерьера чаще всего выбирают белую, бежевую, серую или темно-коричневую цветовую гамму. Эти тона всегда актуальны и находятся вне моды. Однако также используются различные оттенки зеленого, синего и фиолетового.
Монохромный интерьер – стильное решение / Фото pufikhomes
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Правила оформления монохромного интерьера
Современный монохромный интерьер строится пор принципу доминанты и контраста.
- Стены и пол – чаще всего используется светлый цвет.
- Мебель и декор – темные оттенки.
- Потолок – чаще всего применяется белый цвет. Он не только сделает помещение выше и светлее, но и позволит использовать разные варианты дополнительного освещения. В качестве последнего можно выбрать светильники, торшеры, бра.
Важно правильно подобрать цвета / Фото pufikhomes
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