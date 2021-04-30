В процесі розстановки предметів меблів потрібно уникати деяких помилок. Детальніше розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

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Композиція – одна з головних засад інтер'єру. Гармонійна розстановка створює візуальну цілісність і найголовніше – комфорт,

– зазначили дизайнери інтер'єру.

Як правильно розставити меблі

Відсутність плану розстановки

Ця помилка може призвести до того, що меблі у приміщенні не будуть виглядати гармонійно. Слід заздалегідь співвіднести розміри кімнати з меблями, виміряти габарити предметів і створити креслення.

Відсутність зонування

У кожній кімнаті потрібно визначити функціональні зони. Це робиться в залежності від потреб членів сім'ї.

План освітлення без урахування розміщення меблів

Це одна з найбільш фатальних помилок: самотня люстра в середині кімнати, яка обідній стіл, що стоїть далеко від неї, без локального освітлення, чи крісло, яке стоїть в дальньому кутку з забутим додатковим освітленням, туалетний столик без підсвічування. Все це внесе дисбаланс в інтер'єр і дискомфорт в будинку,

– пояснили дизайнери інтер'єру.

Грамотна розстановка меблів забезпечить комфорт / Фото pinterest

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Розстановка меблів уздовж стін

Раніше було модно розміщувати меблі уздовж стін, проте це рішення залишилося в минулому. Зараз же меблі слід ставити в середині кімнати. Це дозволить створити затишний простір, який виглядає стильно й оригінально.

Занадто багато меблів

Якщо кімната маленька, не варто забивати її меблями. Використовуйте тільки необхідні предмети.

Шафа, яка не вписується в інтер'єр

Шафа – елемент, який повинен перегукуватися з інтер'єром.

Розставляти меблі потрібно після того, як буде точне креслення / Фото pinterest

Незручні проходи

При розстановці меблів потрібно враховувати точні розміри, щоб проходи були зручними.

Невраховане відкривання дверей

Не варто забувати про цю умову при розстановці, щоб у процесі відкривання дверей не зачіпали меблі,

– резюмували дизайнери інтер'єру.