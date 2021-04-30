При ремонті важливо продумати всі нюанси – від кольорової палітри до текстилю. Яких помилок уникати у ванній кімнаті – розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.

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Яких речей уникати в інтер'єрі

Різнобарвні килимки

У ванній кімнаті після душа хочеться ступити на м'який килимок. За словами дизайнерки інтер'єру, різношерсті килимки можуть зіпсувати вигляд приміщення. Вибирайте текстиль під тон ванної кімнати.

Гарний килимок прикрасить ванну / Фото o-vannoy

Я часто згадую візуальний шум, який ми створюємо своїми руками - купуємо різноколірні баночки, яскраві килимки, кольорові рушники й т.д. І всі ці милі штучки обтяжують обстановку, що взагалі не потрібно у ванній – у місці, в яке ми приходимо прокинутися чи розслабитися,

– пояснила Поліна Ілляшенко.

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Люк

Люк у ванній кімнаті потрібен обов'язково, але він не має виглядати помітно й "голосно". Пластиковий люк у ванній також зіпсує весь інтер'єр. Кращий варіант – натискний механізм під плитку.

Невидимий люк – краще рішення для ванної / Фото kupiluki

Сушка

Підвісна сушка для білизни досі зустрічається в інтер'єрах квартир і будинків. І це рішення псує весь інтер'єр. За словами дизайнерки інтер'єру, якщо в житлі немає господарського блоку, краще використовувати рушникосушку чи підлогову сушку – її можна заховати, коли білизна висохне.

Якщо є місце й можливість, краще використовувати сушильну машину / Фото ivd