Must Have у ремонті квартири: що має знати кожен власник

Для того щоб ремонт перетворив квартиру на зручне житло, варто продумати всі рішення. Грамотний дизайн забезпечить комфорт при проживанні.

Однак важливо все прорахувати до початку ремонтних робіт. Про найцікавіші та актуальні рішення розповіла дизайнерка інтер'єру Дар'я Карієва.

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Must Have в ремонті! Або те, що я обов'язково рекомендую замовникам,

– зазначила Карієва.

Які рішення використати при ремонті

Змішувач на дві води: проточну та фільтровану. Це не тільки красиво, але й корисно для здоров'я. Гідроізоляція ванних кімнат. За словами дизайнерки інтер'єру, одна затирка не захистить. Слід робити гідроізоляцію із заходом на стіни. Примусова витяжка у санвузлі та у ванній кімнаті. Електричні теплі підлоги у квартирі.

В ідеалі – всюди, де є плитка, за винятком стаціонарних меблів. Мінімальний набір: кухня, передпокій, ванна кімната,

– уточнила Карієва.

Гігієнічний душ. Це обійдеться дешевше, ніж біде. Також це компактний варіант, який можна використовувати для прибирання й набору води у вази, наприклад.

Грамотні рішення зроблять квартиру комфортною та зручною / Фото pinterest

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Повноцінне ліжко. У спальні основним місцем для відпочинку має бути ліжко, а не диван. Пам'ятайте, що здоров'я – важливіше, ніж вільний простір. Ніші для стельових карнизів. Це рішення давно не є новинкою, але активно використовується. Звукоізоляція.

Звукоізоляцію стелі я рекомендую робити у всій квартирі, а стіни по всьому периметру для найкращого ефекту. Це дорожче, площа квартири зменшується, стеля опускається. Але якщо вам потрібна ідеальна звукоізоляція – рішення саме таке,

– додала дизайнерка інтер'єру.