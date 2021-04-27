Для такого оформлення важливо врахувати деякі нюанси. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Чи можна придумати більш затишне місце, ніж м'який куточок біля вікна. Коли за вікном сонце – можна ніжитися в його променях, коли за вікном негода – можна закутатися в затишний теплий плед та спостерігати за всім із чашкою теплого напою,

– зазначила Петайкіна.

За її словами, не кожне підвіконня підходить для реалізації такого рішення.

М'яке підвіконня в інтер'єрі: як реалізувати

Найпростіший спосіб – використовувати підвіконня, яке є. Облаштувати й оформити його можна на свій смак.

– використовувати підвіконня, яке є. Облаштувати й оформити його можна на свій смак. Також можна звести спеціальну конструкцію, оформивши її в єдиному з інтер'єром стилі.

Для оформлення підвіконня можна звести спеціальну конструкцію / Фото pinterest

За допомогою конструкції можна приховати батарею. Зверніть увагу, що в такому випадку обов'язково потрібно зробити вентиляційні отвори.

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М'яке підвіконня також може служити зручним диваном / Фото pinterest

Переваги м'якого підвіконня

Економія простору: підвіконня може замінити диван чи крісло.

Додаткове спальне місце.

Можливість приховати систему зберігання.

М'яке підвіконня має вписуватися в інтер'єр​ / Фото pinterest