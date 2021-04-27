Для такого оформлення важливо врахувати деякі нюанси. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
Читайте Як створити інтер'єр з характером: найпростіший спосіб
Чи можна придумати більш затишне місце, ніж м'який куточок біля вікна. Коли за вікном сонце – можна ніжитися в його променях, коли за вікном негода – можна закутатися в затишний теплий плед та спостерігати за всім із чашкою теплого напою,
– зазначила Петайкіна.
За її словами, не кожне підвіконня підходить для реалізації такого рішення.
М'яке підвіконня в інтер'єрі: як реалізувати
- Найпростіший спосіб – використовувати підвіконня, яке є. Облаштувати й оформити його можна на свій смак.
- Також можна звести спеціальну конструкцію, оформивши її в єдиному з інтер'єром стилі.
Для оформлення підвіконня можна звести спеціальну конструкцію / Фото pinterest
- За допомогою конструкції можна приховати батарею. Зверніть увагу, що в такому випадку обов'язково потрібно зробити вентиляційні отвори.
Цікаво Зручне планування квартири: чек-лист від дизайнерки інтер'єру
М'яке підвіконня також може служити зручним диваном / Фото pinterest
Переваги м'якого підвіконня
- Економія простору: підвіконня може замінити диван чи крісло.
- Додаткове спальне місце.
- Можливість приховати систему зберігання.
М'яке підвіконня має вписуватися в інтер'єр / Фото pinterest