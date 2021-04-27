Для такого оформления важно учесть некоторые нюансы. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Можно ли придумать более уютное место, чем мягкий уголок у окна. Когда за окном солнце – можно нежиться в его лучах, когда за окном непогода – можно укутаться в уютный теплый плед и наблюдать за всем с чашечкой теплого напитка,
– отметила Петайкина.
По ее словам, не все подоконники подходят для реализации такого решения.
Мягкий подоконник в интерьере: как реализовать
- Самый простой способ – использовать имеющийся подоконник. Обустроить и оформить его можно на свой вкус.
- Также можно возвести специальную конструкцию, оформив ее в едином с интерьером стиле.
Для оформления подоконника можно возвести специальную конструкцию / Фото pinterest
- С помощью конструкции можно скрыть батарею. Обратите внимание, что в таком случае обязательно нужно сделать вентиляционные отверстия.
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Мягкий подоконник также может служить удобным диваном / Фото pinterest
Преимущества мягкого подоконника
- Экономия пространства: подоконник может заменить диван или кресло.
- Дополнительное спальное место.
- Возможность скрыть систему хранения.
Мягкий подоконник должен вписываться в интерьер / Фото pinterest