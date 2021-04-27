Для такого оформления важно учесть некоторые нюансы. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

Читайте Как создать интерьер с характером: самый простой способ

Можно ли придумать более уютное место, чем мягкий уголок у окна. Когда за окном солнце – можно нежиться в его лучах, когда за окном непогода – можно укутаться в уютный теплый плед и наблюдать за всем с чашечкой теплого напитка,

– отметила Петайкина.

По ее словам, не все подоконники подходят для реализации такого решения.

Мягкий подоконник в интерьере: как реализовать

Самый простой способ – использовать имеющийся подоконник. Обустроить и оформить его можно на свой вкус.

– использовать имеющийся подоконник. Обустроить и оформить его можно на свой вкус. Также можно возвести специальную конструкцию, оформив ее в едином с интерьером стиле.

Для оформления подоконника можно возвести специальную конструкцию / Фото pinterest

С помощью конструкции можно скрыть батарею. Обратите внимание, что в таком случае обязательно нужно сделать вентиляционные отверстия.

Интересно Удобная планировка квартиры: чек-лист от дизайнера интерьера

Мягкий подоконник также может служить удобным диваном / Фото pinterest

Преимущества мягкого подоконника

Экономия пространства: подоконник может заменить диван или кресло.

Дополнительное спальное место.

Возможность скрыть систему хранения.

Мягкий подоконник должен вписываться в интерьер / Фото pinterest