М'яке підвіконня в інтер'єрі: що потрібно знати про модну ідею

Підвіконня у квартирі чи будинку давно стало функціональним елементом інтер'єру. Все частіше воно стає зручним диваном, куточком для читання або місцем для зберігання.

Для такого оформлення важливо врахувати деякі нюанси. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Чи можна придумати більш затишне місце, ніж м'який куточок біля вікна. Коли за вікном сонце – можна ніжитися в його променях, коли за вікном негода – можна закутатися в затишний теплий плед та спостерігати за всім із чашкою теплого напою,

– зазначила Петайкіна.

За її словами, не кожне підвіконня підходить для реалізації такого рішення.

М'яке підвіконня в інтер'єрі: як реалізувати

Найпростіший спосіб – використовувати підвіконня, яке є. Облаштувати й оформити його можна на свій смак.

– використовувати підвіконня, яке є. Облаштувати й оформити його можна на свій смак. Також можна звести спеціальну конструкцію, оформивши її в єдиному з інтер'єром стилі.

Для оформлення підвіконня можна звести спеціальну конструкцію / Фото pinterest

За допомогою конструкції можна приховати батарею. Зверніть увагу, що в такому випадку обов'язково потрібно зробити вентиляційні отвори.

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М'яке підвіконня також може служити зручним диваном / Фото pinterest

Переваги м'якого підвіконня

Економія простору: підвіконня може замінити диван чи крісло.

Додаткове спальне місце.

Можливість приховати систему зберігання.

М'яке підвіконня має вписуватися в інтер'єр​ / Фото pinterest