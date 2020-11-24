Настінний годинник – предмет, без якого не обходиться жоден інтер'єр – це і функціонально, і стильно.

Як правильно підібрати годинник для квартири і будинку, щоб він став акцентом інтер'єру, розповідає Нерухомість 24. Читайте Грифельні дошки в інтер'єрі: як використовувати і навіщо Навіщо потрібен годинник в інтер'єрі Настінний годинник, крім свого основного призначення,​ стане відмінним акцентом в інтер'єрі, його "родзинкою". Вибір цього аксесуара на ринку величезний, знайти можна ідеальний варіант саме для вашого інтер'єру.​ Для кухні краще вибрати годинник класичної форми і без зайвого декору – це приміщення не варто перевантажувати.

краще вибрати годинник класичної форми і без зайвого декору – це приміщення не варто перевантажувати. У вітальню підійде годинник незвичайної форми і забарвлення. Важливо, щоб аксесуар вписувався у стиль приміщення.

підійде годинник незвичайної форми і забарвлення. Важливо, щоб аксесуар вписувався у стиль приміщення. В дитячу кімнату важливо вибрати ті годинники, які сподобаються дитині.

важливо вибрати ті годинники, які сподобаються дитині. В коридори і передпокій краще купувати моделі, які підкреслять інтер'єр. Настінний годинник повинні прикрашати інтер'єр / Фото legko Цікаво Незвичайні книжкові полиці: як вони виглядають Вибір настінних годинників: на що звернути увагу Враховуйте призначення приміщення (залежно від кімнати, модель годинника буде різною)

Стиль інтер'єру кімнати (годинник має вписуватися в дизайн)

Габарити і площа приміщення (в маленькій кімнаті великий годинник виглядатиме безглуздо). Годинники потрібно підбирати під конкретне приміщення / Фото m-strana Який годинник зустрічаються в інтер'єрі найчастіше Дерев'яні (враховуючи тренд на екологічність) з цікавими елементами

Моделі з зозулею (більше використовуються в заміських будинках)

Модульні настінні годинники

Ретро-годинник

Годинники в прованському стилі. Модель часов зависит от стиля помещения / Фото m-strana