Настінний годинник в інтер'єрі: що важливо і як вибрати
Настінний годинник – предмет, без якого не обходиться жоден інтер'єр – це і функціонально, і стильно.
Як правильно підібрати годинник для квартири і будинку, щоб він став акцентом інтер'єру, розповідає Нерухомість 24.
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Навіщо потрібен годинник в інтер'єрі
- Для кухні краще вибрати годинник класичної форми і без зайвого декору – це приміщення не варто перевантажувати.
- У вітальню підійде годинник незвичайної форми і забарвлення. Важливо, щоб аксесуар вписувався у стиль приміщення.
- В дитячу кімнату важливо вибрати ті годинники, які сподобаються дитині.
- В коридори і передпокій краще купувати моделі, які підкреслять інтер'єр.
Настінний годинник повинні прикрашати інтер'єр / Фото legko
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Вибір настінних годинників: на що звернути увагу
- Враховуйте призначення приміщення (залежно від кімнати, модель годинника буде різною)
- Стиль інтер'єру кімнати (годинник має вписуватися в дизайн)
- Габарити і площа приміщення (в маленькій кімнаті великий годинник виглядатиме безглуздо).
Годинники потрібно підбирати під конкретне приміщення / Фото m-strana
Який годинник зустрічаються в інтер'єрі найчастіше
- Дерев'яні (враховуючи тренд на екологічність) з цікавими елементами
- Моделі з зозулею (більше використовуються в заміських будинках)
- Модульні настінні годинники
- Ретро-годинник
- Годинники в прованському стилі.
Модель часов зависит от стиля помещения / Фото m-strana
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