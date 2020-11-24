Настенные часы в интерьере: что важно и как выбрать
Настенные часы – предмет, без которого не обходится ни один интерьер – это и функционально, и стильно.
Как правильно подобрать часы для квартиры и дома, чтобы они стали акцентом интерьера, рассказывает Недвижимость 24.
Читайте Грифельные доски в интерьере: как использовать и зачем
Зачем нужны часы в интерьере
- Для кухни лучше выбрать часы классической формы и без лишнего декора – это помещение не стоит перегружать.
- В гостиную подойдут часы необычной формы и окраса. Важно, чтобы аксессуар вписывался в стиль помещения.
- В детскую комнату важно выбрать те часы, которые понравятся ребенку.
- В коридоры и прихожую лучше покупать модели, которые подчеркнут интерьер.
Настенные часы должны украшать интерьер / Фото legko
Интересно Самые необычные книжные полки: как они выглядят
Выбор настенных часов: на что обратить внимание
- Учитывайте предназначение помещения (в зависимости от комнаты, модель часов будет разной)
- Стиль интерьера комнаты (часы должны вписываться в дизайн)
- Габариты и площадь помещения (в маленькой комнате большие часы будут выглядеть нелепо).
Часы нужно подбирать под конкретное помещение / Фото m-strana
Какие часы встречаются в интерьере чаще всего
- Деревянные (учитывая тренд на экологичность) с интересными элементами
- Модели с кукушкой (больше используются в загородных домах)
- Модульные настенные часы
- Ретро-часы
- Часы в прованском стиле
Модель часов зависит от стиля помещения / Фото m-strana
Поделиться новостью