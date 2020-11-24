Настенные часы – предмет, без которого не обходится ни один интерьер – это и функционально, и стильно.

Как правильно подобрать часы для квартиры и дома, чтобы они стали акцентом интерьера, рассказывает Недвижимость 24. Читайте Грифельные доски в интерьере: как использовать и зачем Зачем нужны часы в интерьере Настенные часы, кроме своего основного предназначения, станут отличным акцентом в интерьере, его "изюминкой". Выбор этого аксессуара на рынке огромен, найти можно идеальный вариант именно для вашего интерьера. Для кухни лучше выбрать часы классической формы и без лишнего декора – это помещение не стоит перегружать.

лучше выбрать часы классической формы и без лишнего декора – это помещение не стоит перегружать. В гостиную подойдут часы необычной формы и окраса. Важно, чтобы аксессуар вписывался в стиль помещения.

подойдут часы необычной формы и окраса. Важно, чтобы аксессуар вписывался в стиль помещения. В детскую комнату важно выбрать те часы, которые понравятся ребенку.

важно выбрать те часы, которые понравятся ребенку. В коридоры и прихожую лучше покупать модели, которые подчеркнут интерьер. Настенные часы должны украшать интерьер / Фото legko Интересно Самые необычные книжные полки: как они выглядят Выбор настенных часов: на что обратить внимание Учитывайте предназначение помещения (в зависимости от комнаты, модель часов будет разной)

Стиль интерьера комнаты (часы должны вписываться в дизайн)

Габариты и площадь помещения (в маленькой комнате большие часы будут выглядеть нелепо). Часы нужно подбирать под конкретное помещение / Фото m-strana Какие часы встречаются в интерьере чаще всего Деревянные (учитывая тренд на экологичность) с интересными элементами

Модели с кукушкой (больше используются в загородных домах)

Модульные настенные часы

Ретро-часы

Часы в прованском стиле Модель часов зависит от стиля помещения / Фото m-strana