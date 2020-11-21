Якщо ви любите читати книги, оригінальна полиця у квартирі або будинку стане для вас не лише предметом інтер'єру, але і елементом, що приносять задоволення.

Фото найоригінальніших книжкових стелажів і полиць, зібрала Нерухомість 24.

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Найцікавіші книжкові полиці

Книжкова полиця-сходи

Якщо ви проживаєте у приватному будинку – цей варіант для вас. Таким чином ви зможете знайти місце для всіх своїх улюблених книг, і додати інтер'єру індивідуальності.

Подібний варіант дозволить утримувати все улюблені твори в порядку / Фото pinterest

Полиця-кільце

Ще один оригінальний варіант зберігати книги – полиця-кільце. Подібний предмет інтер'єру буде радувати вас щодня, і здивує ваших гостей.

Цікава полиця не залишить байдужим нікого / Фото sukhovskiy.blogspot

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Полиця-невидимка

Подібне рішення підійде для будь-якого житла – як для маленьких квартир, так і для заміських будинків. Полиця-невидимка дозволяє сконцентруватися на головному – на самих книгах.

Полка-невидимка – універсальне рішення / Фото pinterest

Полиця-дерево

Оригінальний елемент інтер'єру, який здивує будь-кого як зовнішнім виглядом, так і функціональністю. Полицю можна зробити з різних матеріалів і оформити у будь-якому кольорі, щоб вона ідеально вписалися у ваш інтер'єр.

Полиця-дерево прикрасить будь-яке житло / Фото pinterest