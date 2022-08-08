Найближчим часом ціни можуть зрости на 50 – 70%: яка ситуація із нерухомістю Чернігова

Вартість квартир у Чернігові впала на третину. Водночас житло у новобудовах подорожчало 25%. Аналітики переконують, що ціни ростимуть й надалі.

Зокрема, за словами місцевого рієлтора Олександра Панасюка, один квадратний метр в Чернігові зросте на більш ніж 50%. Що ще врахувати мешканцям міста, яка планують оформити угоду купівлі-продажу житла – далі.

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Скільки коштує житло у Чернігові

В центрі міста вартість житла повернулась до цін, які були у лютому 2022 року. Далі від центру вартість житла впала на 25 – 30%

Є такі пропозиції дешевше довоєнних десь так на 25 – 30%. Двокімнатну квартиру, яка раніше коштувала 30 – 32 тисячі доларів, зараз можна знайти за пропозицією 22 – 25 тисяч доларів. Це стосовно невеликих квартир площею до 50 квадратних метрів,

– розповідає Панасюк.

За його прогнозами, вартість одного квадратного метра в Чернігові зросте на понад 50 – 70%. Він пов’язує це зі зростанням курсу валют, підвищенням цін на паливо і будівельні матеріали.

Це буде відповідати не стільки умовам продажу, скільки умовам постачання матеріалів для будівництва. На сьогодні ціна зросла на 15 – 20%. Нові будівельні процеси не починаються. Добудовують те, що починали до війни або заморожують будівництво до кінця війни,

– зауважує він.

Також Панасюк відзначає, що ціна на оренду житла в Чернігові залежить від якості житла і місця розташування. Раніше люди здавали квартири за умови сплати комунальних послуг, зараз такої тенденції вже немає. А вартість житла на оренду повернулася до цін, які були до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Яка ситуація з житлом на заході Україні

Нагадаємо, на початку активних бойових дій, ціни на оренду житла в західних регіонах били всі рекорди. За однокімнатну квартиру у Львові просили 1 000 доларів, в Івано-Франківську – 800 доларів, а будинок у передмісті Ужгорода міг коштувати 1 500 – 2 000 доларів.

Наразі більшість орендодавців знизили ціни. Експерти прогнозують, що ціни на оренду житла не зростатимуть до кінця року, адже люди не мають змоги платити більше. Так, квартири в Ужгороді та Чернівцях зупиняться на позначці 200 – 400 доларів на місяць. Від 180 доларів та більше проситимуть у Львові. Житло у Луцьку можна буде знайти за 162 долари на місяць.