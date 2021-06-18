Європейське агентство з навколишнього середовища досліджувало сотні міст і тільки три з них відзначилися якістю повітря. Кому вдалося потрапити в лідери – читайте далі.

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Що з повітрям

За словами екологів, у 2019 і 2020 роках прийнятний рівень дрібнодисперсних твердих частинок-забруднювачів повітря PM 2,5 був зафіксований лише у 127 з 323 європейських міст. В інших – повітря було забрудненим, попри обмеження під час пандемії, коли тимчасово зупинялися підприємства та транспорт.

Водночас заявили фахівці, позитивний ефект від карантину все ж був – на деяких територіях рівень діоксиду азоту у повітрі знизився на 60%.

Італійська Кремона потрапила до міст з найбруднішим повітрям / Фото Pixabay

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Де найчистіше та найбрудніше повітря

Найчистішими містами стали:

  • Умео (Швеція).

Умео, Швеція / Фото Pixabay

  • Тампере (Фінляндія).

Тампере, Фінляндія / Фото Pixabay

  • Фуншал (Португалія).

Фуншал, Португалія / Фото Pixabay

Найбруднішими містами визнані:

  • Новий Санч​ (Польща).

Новий Санч, Польща / Фото nowysacz

  • Кремона (Італія).

Кремона, Італія / Фото Pixabay

  • Славонський Брод (Хорватія).

Славонський Брод, Хорватія​ / Фото turizm.world