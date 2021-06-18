Європейське агентство з навколишнього середовища досліджувало сотні міст і тільки три з них відзначилися якістю повітря. Кому вдалося потрапити в лідери – читайте далі.
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Що з повітрям
За словами екологів, у 2019 і 2020 роках прийнятний рівень дрібнодисперсних твердих частинок-забруднювачів повітря PM 2,5 був зафіксований лише у 127 з 323 європейських міст. В інших – повітря було забрудненим, попри обмеження під час пандемії, коли тимчасово зупинялися підприємства та транспорт.
Водночас заявили фахівці, позитивний ефект від карантину все ж був – на деяких територіях рівень діоксиду азоту у повітрі знизився на 60%.
Італійська Кремона потрапила до міст з найбруднішим повітрям / Фото Pixabay
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Де найчистіше та найбрудніше повітря
Найчистішими містами стали:
- Умео (Швеція).
Умео, Швеція / Фото Pixabay
- Тампере (Фінляндія).
Тампере, Фінляндія / Фото Pixabay
- Фуншал (Португалія).
Фуншал, Португалія / Фото Pixabay
Найбруднішими містами визнані:
- Новий Санч (Польща).
Новий Санч, Польща / Фото nowysacz
- Кремона (Італія).
Кремона, Італія / Фото Pixabay
- Славонський Брод (Хорватія).
Славонський Брод, Хорватія / Фото turizm.world