Європейське агентство з навколишнього середовища досліджувало сотні міст і тільки три з них відзначилися якістю повітря. Кому вдалося потрапити в лідери – читайте далі.

Цікаво Острівець затишку для всієї сім'ї: який ЖК обрати у Львові

Що з повітрям

За словами екологів, у 2019 і 2020 роках прийнятний рівень дрібнодисперсних твердих частинок-забруднювачів повітря PM 2,5 був зафіксований лише у 127 з 323 європейських міст. В інших – повітря було забрудненим, попри обмеження під час пандемії, коли тимчасово зупинялися підприємства та транспорт.

Важливо! Аналітики вивчили ті міста Європи, чия звітність щодо екології була доступна.

Водночас заявили фахівці, позитивний ефект від карантину все ж був – на деяких територіях рівень діоксиду азоту у повітрі знизився на 60%.

Італійська Кремона потрапила до міст з найбруднішим повітрям / Фото Pixabay

Читайте Названо країни Європи з молодим та літнім населенням

Де найчистіше та найбрудніше повітря

Найчистішими містами стали:

Умео (Швеція).

Умео, Швеція / Фото Pixabay

Тампере (Фінляндія).

Тампере, Фінляндія / Фото Pixabay

Фуншал (Португалія).

Фуншал, Португалія / Фото Pixabay

Представники Європейського агентства з навколишнього середовища уточнили, що Східна Європа найбільш сильно постраждала від брудного повітря. Це пов'язано з тим, що вугілля є там основним джерелом енергії.

Найбруднішими містами визнані:

Новий Санч​ (Польща).

Новий Санч, Польща / Фото nowysacz

Кремона (Італія).

Кремона, Італія / Фото Pixabay

Славонський Брод (Хорватія).

Славонський Брод, Хорватія​ / Фото turizm.world