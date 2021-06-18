Европейское агентство по окружающей среде исследовало сотни городов и только три из них отличились качеством воздуха. Кому удалось попасть в лидеры – читайте далее.
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Что с воздухом
По словам экологов, в 2019 и 2020 годах приемлемый уровень мелкодисперсных твердых частиц-загрязнителей воздуха PM 2,5 был зафиксирован всего в 127 из 323 европейских городов. В остальных – воздух был загрязнен, несмотря на ограничения во время пандемии, когда временно останавливались предприятия и транспорт.
В то же время, заявили специалисты, положительный эффект от карантина все же был – на некоторых территориях уровень диоксида азота в воздухе снизился на 60%.
Итальянская Кремона попала к городам с самым грязным воздухом / Фото Pixabay
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Где самый чистый и самый грязный воздух
Самыми чистыми городами стали:
- Умео (Швеция).
Умео, Швеция / Фото Pixabay
- Тампере (Финляндия).
Тампере, Финляндия / Фото Pixabay
- Фуншал (Португалия).
Фуншал, Португалия / Фото Pixabay
Самыми грязными городами признаны:
- Новы-Сонч (Польша).
Новы-Сонч, Польша / Фото nowysacz
- Кремона (Италия).
Кремона, Италия / Фото Pixabay
- Славонски-Брод (Хорватия).
Славонски-Брод, Хорватия / Фото turizm.world