У десятку лідерів увійшли й інші європейські міста. Водночас через повномасштабне вторгнення Росії Київ не потрапив до цьогорічного рейтингу.

Читайте також Новобудови Києва на лівому березі: на які об'єкти звернути увагу

Про рейтинг

Аналітики проаналізували умови життя у 172 містах світу. Щоб визначити лідера, враховували 30 показників, які згрупували у 5 категорій: стабільність, охорона здоров’я, культура, навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.



Загальна картина / Інфографіка The Economist

Окрім цього, після спалаху пандемії коронавірусу, оцінюється, як міста справляються із наслідками епідемії. Сюди входить оцінка попиту на медичні установи, закриття або обмеження шкіл, ресторанів, культурних центрів.

Як зазначають автори дослідження, часткове повернення до нормального життя не обмежується Європою. До першої десятки також увійшли канадські міста. Покращили показники і населені пункти США.

Хто очолив рейтинг: 10 найзручніших міст світу



Топ-10 найкомфортніших міст світу для життя / Інфографіка The Economist

Відень (Австрія) втретє за останні п’ять років посідає перше місце у рейтингу The Economist Intelligence Unit. Раніше місто виборювало статус найкомфортнішого у 2018 та 2019 роках.

Друге місце посів Копенгаген (Данія). Третє місце розділили Цюрих (Швейцарія) та Калгарі (Канада). Також у десятку найзручніших міст також увійшли:

Ванкувер (Канада),

Женева (Швейцарія),

Франкфурт (Німеччина),

Торонто (Канада),

Амстердам (Нідерланди),

Осака (Японія) та Мельбурн (Австралія), які сумарно отримали однакову кількість балів.



Як розподілилися бали / Інфографіка The Economist

Київ виключили з рейтингу

На зміну пандемії прийшла нова загроза – агресія Росії, зазначають автори дослідження. Вони розповідають, що після 24 лютого були змушені перервати опитування щодо Києва та виключити столицю України з рейтингу.

Також на тлі війни експерти знизили оцінки російських мегаполісів. Так, Москва понизилася в рейтингу на 15 позицій, а Санкт-Петербург – на 13.

Війна похитнула стабільність і інших міст Східної Європи, зокрема Варшави (Польща) і Будапешту (Угорщина).

Нагадаємо, минулого року лідером рейтингу стало найбільше місто Нової Зеландії – Окленд. Осака (Японія) зайняла другу стрічку, на третій опинилася Аделаїда (Австралія).