В десятку лидеров вошли и другие европейские города. В то же время из-за полномасштабного вторжения России, Киев не попал в рейтинг этого года.

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О рейтинге

Аналитики проанализировали условия жизни в 172 городах мира. Чтобы определить лидера, учитывалось 30 показателей, сгруппированных в 5 категорий: стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование и инфраструктура.



Общая картина / Инфографика The Economist

Кроме того, после вспышки пандемии коронавируса оценивается, как города справляются с последствиями эпидемии. Сюда входит оценка спроса на медицинские учреждения, закрытие или ограничение школ, ресторанов, культурных центров.

Как отмечают авторы исследования, частичное возвращение к нормальной жизни не ограничивается Европой. В первую десятку также вошли канадские города. Улучшили показатели и населённые пункты США.

Кто возглавил рейтинг: 10 самых удобных городов мира



Топ-10 самых комфортных городов мира для жизни / Инфографика The Economist

Вена (Австрия) в третий раз за последние пять лет занимает первое место в рейтинге The Economist Intelligence Unit. Ранее город завоевывал статус самого комфортного в 2018 и 2019 годах.

Второе место занял Копенгаген (Дания) . Третье место разделили Цюрих (Швейцария) и Калгари (Канада). Также в десятку самых удобных городов также вошли:

Ванкувер (Канада),

Женева (Швейцария),

Франкфурт (Германия),

Торонто (Канада),

Амстердам (Нидерланды),

Осака (Япония) и Мельбурн (Австралия), суммарно получившие одинаковое количество баллов.



Как распределились баллы / Инфографика The Economist

Киев исключили из рейтинга

На смену пандемии пришла новая угроза – агрессия России, отмечают авторы исследования. Они рассказывают, что после 24 февраля были вынуждены прервать опрос по Киеву и исключить столицу Украины из рейтинга.

Также на фоне войны эксперты снизили отметки российских мегаполисов. Так, Москва снизилась в рейтинге на 15 позиций, а Санкт-Петербург – на 13 позиций.

Война пошатнула стабильность и других городов Восточной Европы, включая Варшаву (Польша) и Будапешт (Венгрия).