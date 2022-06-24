В десятку лидеров вошли и другие европейские города. В то же время из-за полномасштабного вторжения России, Киев не попал в рейтинг этого года.
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О рейтинге
Аналитики проанализировали условия жизни в 172 городах мира. Чтобы определить лидера, учитывалось 30 показателей, сгруппированных в 5 категорий: стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование и инфраструктура.
Общая картина / Инфографика The Economist
Кроме того, после вспышки пандемии коронавируса оценивается, как города справляются с последствиями эпидемии. Сюда входит оценка спроса на медицинские учреждения, закрытие или ограничение школ, ресторанов, культурных центров.
Как отмечают авторы исследования, частичное возвращение к нормальной жизни не ограничивается Европой. В первую десятку также вошли канадские города. Улучшили показатели и населённые пункты США.
Кто возглавил рейтинг: 10 самых удобных городов мира
Топ-10 самых комфортных городов мира для жизни / Инфографика The Economist
Вена (Австрия) в третий раз за последние пять лет занимает первое место в рейтинге The Economist Intelligence Unit. Ранее город завоевывал статус самого комфортного в 2018 и 2019 годах.
Второе место занял Копенгаген (Дания). Третье место разделили Цюрих (Швейцария) и Калгари (Канада). Также в десятку самых удобных городов также вошли:
- Ванкувер (Канада),
- Женева (Швейцария),
- Франкфурт (Германия),
- Торонто (Канада),
- Амстердам (Нидерланды),
- Осака (Япония) и Мельбурн (Австралия), суммарно получившие одинаковое количество баллов.
Как распределились баллы / Инфографика The Economist
Киев исключили из рейтинга
На смену пандемии пришла новая угроза – агрессия России, отмечают авторы исследования. Они рассказывают, что после 24 февраля были вынуждены прервать опрос по Киеву и исключить столицу Украины из рейтинга.
Также на фоне войны эксперты снизили отметки российских мегаполисов. Так, Москва снизилась в рейтинге на 15 позиций, а Санкт-Петербург – на 13 позиций.
Война пошатнула стабильность и других городов Восточной Европы, включая Варшаву (Польша) и Будапешт (Венгрия).