У яких містах світу комфортно жити: десятка лідерів

Новозеландське місто Окленд очолило рейтинг The Economist Intelligence Unit і стало найкомфортнішим для життя містом у світі. Воно змінило столицю Австрії, яка була лідером два роки поспіль (2018 – 2019).

Свіжий рейтинг став першим з початку пандемії коронавірусної інфекції – у 2020 році перелік не складали. Які ще міста вважаються комфортними для життя – читайте нижче.

Цікаво Як зробити нежитлове приміщення житловим: деталі, нюанси та документи

Про рейтинг

Попередній рейтинг найзручніших міст експерти склали у 2019 році. Тоді Відень посів перше місце. Цього року його витіснило найбільше місто Нової Зеландії – Окленд. Столиці Австрії дісталося лише 12-е місце. Осака (Японія) зайняла другу стрічку, на третій – Аделаїда (Австралія).

Для складання рейтингу фахівці проаналізували життя у 140 містах світу. За їхніми словами, зміни більшою мірою пов'язані з коронавірусними обмеженнями.

Міста світу у 2021 році стали менш придатними для життя, ніж до пандемії. Європа постраждала особливо сильно. Жорстка ізоляція Нової Зеландії у пік захворюваності дозволила населенню Окленда та Веллінгтона швидше повернутися до колишнього життя,

– зазначається у доповіді.

Окленд витіснив Відень з першої позиції / Фото Pixabay

Читайте За скільки можна винайняти будинок на літо під Києвом: ціни від і до

Хто ще потрапив до рейтингу

На четвертій стрічці опинився Веллінгтон (Нова Зеландія), на п'ятій – Токіо (Японія), а на шостій розмістився Перт (Австралія). Сьоме, восьме і дев'яте місце дісталося Цюриху (Швейцарія), Женеві (Швейцарія) і Мельбурну (Австралія) відповідно. Замкнув десятку австралійський Брисбен.

Відню у 2021 році дісталося 12 місце / Фото Pixabay

Так виглядає рейтинг 2021 року / Фото The Guardian