Ремонт у квартирі – процес складний і трудомісткий. Досить часто у процесі трапляються помилки.

Які ляпи можуть стати фатальними і зіпсувати весь ремонт і дизайн квартири, розповідає 24 канал.

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Невдале планування

Відсутність передпокою або санвузол в протилежній стороні від вхідної зони – подібні моменти можуть зіпсувати ремонт і дизайн квартири. Адже бруд може переноситися по всій квартирі. Габаритні речі (велосипед, самокат, дитяча коляска) доставлять багато клопоту, якщо не буде системи зберігання у коридорі.

Розетки і вимикачі

Непродумане розташування розеток і вимикачів може стати справжньою проблемою. Так, у квартирі можуть з'явитися метри проводів у всіх кімнатах. Краще на етапі підготовки до ремонту зробити більше розеток.

Продумайте розташування розеток / Фото domikelectrica

Дешеві матеріали

Імітація натуральних матеріалів, синтетика, блискучі тканини, кричущі шпалери, яскраві фарби та інше – здешевлять інтер'єр. У разі труднощів з підбором – порадьтеся з професіоналом

Не використовуйте дешеві товари і матеріали​ / Фото tarasolegolga

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Пороги

Пороги в одній кімнаті або у міжкімнатному просторі зіпсують весь дизайн квартири. Ретельно продумайте заздалегідь, яке покриття будете використовувати під час ремонту, розрахуйте їх параметри, щоб підлоги у різних зонах були в один рівень.

Пороги – груба помилка під час ремонту / Фото swoidom

Меблі

Неправильна розстановка меблів – одна з серйозних помилок. Замовляючи предмети меблів, врахуйте їхні розміри і зробіть візуальну розстановку у кімнаті. Це допоможе зрозуміти, яким буде результат.

Розстановка меблів у квартирі має важливе значення / Фото nash-mir.uol

Системи зберігання

У будь-якому житло повинно бути достатньо місця для зберігання речей. Відсутність шафи, гардероба і комодів може зіпсувати не лише дизайн квартири, але і створити ефект захаращеності у житлі.

Продумайте заздалегідь системи зберігання у квартирі / Фото pikabu