Ремонт в квартире – процесс сложный и трудоемкий. Довольно часто в процессе совершаются ошибки.

Какие ляпы могут стать роковыми и испортить весь ремонт и дизайн квартиры, рассказывает 24 канал.

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Неудачная планировка

Отсутствие прихожей или санузел в противоположной стороне от входной зоны – подобные моменты могут испортить ремонт и дизайн квартиры. Ведь грязь может переноситься по всей квартиры. Габаритные вещи (велосипед, самокат, детская коляска) доставят много хлопот, если не будет системы хранения в коридоре.

Розетки и выключатели

Непродуманное расположение розеток и выключателей может стать настоящей проблемой. Так, в квартире могут появиться метры проводов во всех комнатах. Лучше на этапе подготовки к ремонту сделать больше розеток.

Продумайте расположение розеток / Фото domikelectrica

Дешевые материалы

Имитация натуральных материалов, синтетика, блестящие ткани, кричащие обои, яркие краски и прочее – удешевят интерьер. В случае трудностей с подбором – посоветуйтесь с профессионалом.

Не используйте дешевые товары и материалы / Фото tarasolegolga

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Порожки

Порожки в одной комнате или в межкомнатном пространстве испортят весь дизайн квартиры. Тщательно продумайте заранее, какие покрытия будете использовать во время ремонта, рассчитайте их параметры, чтобы полы в разных зонах были в один уровень.

Порожки – грубая ошибка во время ремонта / Фото swoidom

Мебель

Неправильная расстановка мебели – одна из серьезных оплошностей. Заказывая предметы мебели, учтите их размеры и сделайте визуальную расстановку в комнате. Это поможет понять, каким будет результат.

Расстановка мебели в квартире имеет важное значение / Фото nash-mir.uol

Системы хранения

В любом жилье должно быть достаточно места для хранения вещей. Отсутствие шкафов, гардероба и комодов может испортить не только дизайн квартиры, но и создать эфект захламленности в жилье.

Продумайте заранее системы хранения в квартире / Фото pikabu