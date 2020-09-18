Самые популярные ляпы, которые испортят хороший ремонт
Ремонт в квартире – процесс сложный и трудоемкий. Довольно часто в процессе совершаются ошибки.
Какие ляпы могут стать роковыми и испортить весь ремонт и дизайн квартиры, рассказывает 24 канал.
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Неудачная планировка
Отсутствие прихожей или санузел в противоположной стороне от входной зоны – подобные моменты могут испортить ремонт и дизайн квартиры. Ведь грязь может переноситься по всей квартиры. Габаритные вещи (велосипед, самокат, детская коляска) доставят много хлопот, если не будет системы хранения в коридоре.
Розетки и выключатели
Непродуманное расположение розеток и выключателей может стать настоящей проблемой. Так, в квартире могут появиться метры проводов во всех комнатах. Лучше на этапе подготовки к ремонту сделать больше розеток.
Продумайте расположение розеток / Фото domikelectrica
Дешевые материалы
Имитация натуральных материалов, синтетика, блестящие ткани, кричащие обои, яркие краски и прочее – удешевят интерьер. В случае трудностей с подбором – посоветуйтесь с профессионалом.
Не используйте дешевые товары и материалы / Фото tarasolegolga
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Порожки
Порожки в одной комнате или в межкомнатном пространстве испортят весь дизайн квартиры. Тщательно продумайте заранее, какие покрытия будете использовать во время ремонта, рассчитайте их параметры, чтобы полы в разных зонах были в один уровень.
Порожки – грубая ошибка во время ремонта / Фото swoidom
Мебель
Неправильная расстановка мебели – одна из серьезных оплошностей. Заказывая предметы мебели, учтите их размеры и сделайте визуальную расстановку в комнате. Это поможет понять, каким будет результат.
Расстановка мебели в квартире имеет важное значение / Фото nash-mir.uol
Системы хранения
В любом жилье должно быть достаточно места для хранения вещей. Отсутствие шкафов, гардероба и комодов может испортить не только дизайн квартиры, но и создать эфект захламленности в жилье.
Продумайте заранее системы хранения в квартире / Фото pikabu