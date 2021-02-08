Кухня – приміщення, ремонт у якому завжди повинен бути ретельно спланований і продуманий, адже від цього залежить комфорт всієї родини.

Які помилки найчастіше роблять власники, розповіла дизайнерка інтер'єру з нікнеймом design_dizart.

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Найпопулярніші помилки на кухні

1. Нетма планування

Грамотне планування вирішує багато що. Довга пряма кухня з неправильною розстановкою може стати марафоном між холодильником і робочою зоною,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

За її словами, те ж саме стосується маленької кухні, де занадто багато меблів.

Вирішити цю проблему може дизайн-проект, де будуть враховані всі нюанси. Якщо такої можливості немає, слід пошукати подібні планування в інтернеті. Обов'язково потрібно врахувати ергономіку: так, прохід на кухні повинен бути не менше, ніж 60 см.

2. Робочий трикутник

Робочий трикутник – це зручне розташування холодильника – плити – мийки. Відстань між цими точками має бути не менше, ніж 1,3 м і не більше, ніж 2,7 м. Мінімальна відстань між раковиною і плитою – 60 см,

– уточнила дизайнерка інтер'єру.

3. Розетки

У кухні розміщення розеток є досить частою проблемою: або їх мало, або вивели не в тому місці. Відзначається, що необхідно заздалегідь продумати, яка техніка буде використовуватися, і де вона стоятиме. У такому випадку можна спланувати кількість і розташування розеток.

На кухні потрібно багато розеток​ / Фото remont-volot

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4. Стіни

На кухні мають бути максимально рівні стіни і правильні кути в 90 градусів. Уточнюється, що цей момент важливий при установці гарнітура і техніки.

5. Освітлення

У кухні слід організувати кілька сценаріїв освітлення. За словами дизайнерки інтер'єру, це може бути світильник над обіднім столом і освітлення робочої зони.

На кухні має бути кілька сценаріїв світла / Фото roomester