Кухня – помещение, ремонт в котором всегда должен быть тщательно спланирован и продуман, ведь от этого зависит комфорт всей семьи.

Какие ошибки чаще всего делают владельцы, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart.

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Самые популярные ошибки на кухне

1. Нет планировки

Грамотная планировка решает многое. Длинная прямая кухня с неправильной расстановкой может стать марафоном между холодильником и рабочей зоной,

– пояснила дизайнер интерьера.

По ее словам, тоже самое касается маленькой кухни, где слишком много мебели.

Решить эту проблему может дизайн-проект, где будут учтены все нюансы. Если такой возможности нет, следует поискать подобные планировки в интернете. Обязательно нужно учесть эргономику: так, проход на кухне должен составлять не менее 60 см.

2. Рабочий треугольник

Рабочий треугольник – это удобное расположение холодильника – плиты – мойки. Расстояние между этими точками должно быть не менее 1,3 м и не более 2,7 м. Минимальное расстояние между раковиной и плитой – 60 см,

– уточнила дизайнер интерьера.

3. Розетки

В кухне размещение розеток является довольно частой проблемой: либо их мало, либо вывели не в том месте. Отмечается, что необходимо заранее продумать, какая техника будет использоваться, и где она будет стоять. В таком случае можно спланировать количество и месторасположение розеток.

На кухне нужно много розеток / Фото remont-volot

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4. Стены

На кухне должны быть максимально ровные стены и правильные углы в 90 градусов. Уточняется, что этот момент важен при установке гарнитура и техники.

5. Освещение

В кухне следует организовать несколько сценариев освещения. По словам дизайнера интерьера, это может быть светильник над обеденным столом и освещение рабочей зоны.

На кухне должно быть несколько сценариев света / Фото roomester