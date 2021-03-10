Прихожая – место, которое встречает гостей, поэтому должно быть привлекательным. Однако это помещение следует сделать и практичным.

Какие материалы лучше всего подойдут для прихожей – рассказали дизайнеры интерьера Yaranga Interior Design.

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Прихожая – самое неоднозначное место в квартире. С одной стороны, здесь мы проводим совсем мало времени, с другой – именно в прихожей пол и стены проще всего испачкать или испортить. Разбираемся, какие отделочные материалы выбрать, чтобы было не только практично, но и красиво,

– отметила дизайнер интерьера Анастасия.

Обои

Для прихожей идеально подойдут плотные и качественные флизелиновые обои. Они устойчивы к механическим повреждениям, безопасны для здоровья и легко очищаются от небольших загрязнений (например, от следов лап домашних любимцев).

Обои – практичное решение для прихожей / mydizajn

Краска

Этот вариант позволит максимально быстро сделать ремонт. Для прихожей выбирайте моющиеся краски – они износостойкие и отлично ложатся на разные поверхности. Перед покупкой обязательно просмотрите экомаркировки и состав продукта (он не должен содержать вредных примесей).

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Штукатурка

В прихожей можно использовать декоративную штукатурку. Например, сделать поверхности с эффектом шелка или песка. Также востребована имитация необработанного бетона или кирпичной кладки. По словам дизайнеров интерьера, декоративная штукатурка является очень прочным и износостойким материалом, который не боится ни грязи, ни царапин.

Декоративная штукатурка – это не только красиво, но и практично / oshtukaturke

Керамогранит

Еще один практичный материал для прихожей – керамогранит. Наиболее часто комбинируют ламинат и керамогранит в грязной зоне прихожей. Так можно не опасаться различных загрязнений и влаги и надолго забыть о ремонте.