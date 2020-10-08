Самые удачные цвета для оформления ванной: фото интерьера
Интерьер ванной комнаты должен быть не только стильным, но и уютным. Для этого важно определиться с цветовой гаммой.
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Белый и черный
Классика для любого интерьера. Белый визуально увеличивает пространство, а черный разбавляет полотно. Кроме того, это сочетание отлично выглядит при искуственном свете, что важно для ванной комнаты.
Белого цвета должно быть 80% / Фото bezkovrov
Белый и серый
Серый цвет стал трендовым в интерьере в последние годы. Он универсальный и подойдет для любого помещение, но важно правильно подобрать оттенок. Присмотритесь к светлым тонам, они не будут перегружать пространство. Белый цвет можно использовать для отделки потолка, стен и пола.
Белый освежит серые оттенки / Фото ivd
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Белый и коричневый
Коричневый – цвет, который подойдет для поклонников классического интерьера. Это может быть деревянная мебель и аксессуары. Натуральные оттенки сделают комнату теплее и уютнее. Позаботьтесь также о дополнительном освещении.
Бело-коричневая ванная веет теплом / Фото paradyz
Серый и желтый
Интересное сочетание холодного серого и теплого желтого позволит сделать ванную уютной. Обязательно продумайте дополнительное освещение и аксессуары в белом или бежевом цветах.
Желтый сделает комнату теплой и яркой / Фото shkolaremonta
Синий и золотой
Идеальный вариант для просторного помещения. Синий является базой и может оттеняться белым или серым. Золотой используется только для акцентов. Это может быть рама для зеркала или ручки для мебели.
Синий цвет в интерьере смотрится стильно и элегантно / Фото prohandmade