Интерьер ванной комнаты должен быть не только стильным, но и уютным. Для этого важно определиться с цветовой гаммой.

Как правильно подобрать цвет для санузла, рассказывает 24 канал.

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Белый и черный

Классика для любого интерьера. Белый визуально увеличивает пространство, а черный разбавляет полотно. Кроме того, это сочетание отлично выглядит при искуственном свете, что важно для ванной комнаты.

Белого цвета должно быть 80% / Фото bezkovrov

Белый и серый

Серый цвет стал трендовым в интерьере в последние годы. Он универсальный и подойдет для любого помещение, но важно правильно подобрать оттенок. Присмотритесь к светлым тонам, они не будут перегружать пространство. Белый цвет можно использовать для отделки потолка, стен и пола.

Белый освежит серые оттенки / Фото ivd

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Белый и коричневый

Коричневый – цвет, который подойдет для поклонников классического интерьера. Это может быть деревянная мебель и аксессуары. Натуральные оттенки сделают комнату теплее и уютнее. Позаботьтесь также о дополнительном освещении.

Бело-коричневая ванная веет теплом / Фото paradyz

Серый и желтый

Интересное сочетание холодного серого и теплого желтого позволит сделать ванную уютной. Обязательно продумайте дополнительное освещение и аксессуары в белом или бежевом цветах.

Желтый сделает комнату теплой и яркой / Фото shkolaremonta

Синий и золотой

Идеальный вариант для просторного помещения. Синий является базой и может оттеняться белым или серым. Золотой используется только для акцентов. Это может быть рама для зеркала или ручки для мебели.

Синий цвет в интерьере смотрится стильно и элегантно / Фото prohandmade