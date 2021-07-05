Украинский Киев попал на 99 позицию. Какие еще города вошли в перечень – читайте далее.

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Как составляли рейтинг

Специалисты проанализировали 150 городов мира. В первом квартале 2021 года годовой рост цен составил 7,4%. По словам экспертов, показатель увеличился в 128 городах, в 29% из них отмечен двузначный рост.

Наиболее быстро цены на жилье повышались в Турции и Новой Зеландии.

Измир, который в 2020 году был на третьем месте, теперь стал лидером рейтинга. Анкара поднялась с четвертой на вторую строчку, а Веллингтон с 32 места переместился на третье.

Турецкая Анкара попала на вторую ступень / Фото Pixabay

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ТОП-10 городов мира с быстрым ростом цен на недвижимость

Измир (Турция) +33,9%. Анкара (Турция) +30,3%. Веллингтон (Новая Зеландия) +30,1%. Стамбул (Турция) +28,8%. Сеул (Южная Корея) +26,1%. Галифакс (Канада) +22,5%. Москва (Россия) +22,4%. Санкт-Петербург (Россия) +22,1%. Гамильтон (Канада) +20,9%. Финикс (США) +20%.

Киев занял 99 место с ростом цен на 4,1%. Другие украинские города в перечень не попали.

Киеву досталось 99 место / Фото Pixabay