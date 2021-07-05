Названі міста світу з найшвидшим зростанням цін на житло: на якому місці Київ
Джерело:Knight Frank
Компанія Knight Frank склала рейтинг Global Residential Cities Index з переліком міст світу з найбільш стрімким зростанням цін на житлову нерухомість у першому кварталі 2021 року. Лідерами стали турецькі Ізмір і Анкара, а також столиця Нової Зеландії Веллінгтон.
Український Київ потрапив на 99 позицію. Які ще міста увійшли до переліку – читайте далі.
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Як складали рейтинг
Фахівці проаналізували 150 міст світу. У першому кварталі 2021 року річний зріст цін склав 7,4%. За словами експертів, показник збільшився у 128 містах, у 29% з них відзначено двозначне зростання.
Найбільш швидко ціни на житло зростали в Туреччині та Новій Зеландії.Ізмір, який у 2020 році був на третьому місці, тепер став лідером рейтингу. Анкара піднялася з четвертої на другу сходинку, а Веллінгтон з 32 місця перемістився на третє.
Турецька Анкара потрапила на другу сходинку / Фото Pixabay
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ТОП-10 міст світу зі швидким зростанням цін на нерухомість
- Ізмір (Туреччина) +33,9%.
- Анкара (Туреччина) +30,3%.
- Веллінгтон (Нова Зеландія) +30,1%.
- Стамбул (Туреччина) +28,8%.
- Сеул (Південна Корея) +26,1%.
- Галіфакс (Канада) +22,5%.
- Москва (Росія) +22,4%.
- Санкт-Петербург (Росія) +22,1%.
- Гамільтон (Канада) +20,9%.
- Фінікс (США) +20%.
Київ зайняв 99 місце з ростом цін на 4,1%. Інші українські міста до переліку не потрапили.
Києву дісталося 99 місце / Фото Pixabay