Обережно, алергія: названі небезпечні предмети у квартирі та будинку
В квартирі та будинку часто накопичуються речі і предмети, які можуть провокувати алергічні реакції.
На що потрібно звернути увагу, розповідає Нерухомість 24.
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Килими
Килими з довгим ворсом накопичують багато пилу і можуть залучати пилових кліщів, які провокують алергічні реакції. Якщо ви любите килими – будьте готові регулярно їх чистити. Для цього використовуйте гіпоалергенні засоби і миючий пилосос.
За килимами потрібен регулярний догляд / Фото homester
М'які іграшки
Милі дитячі ведмедики можуть провокувати алергічні реакції. Якщо у вас є діти або ви любите подібні іграшки, обов'язково потрібно їх регулярно прати або здавати у хімчистку.
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Матрац
Вибираючи матрац, зверніть увагу, чи можна його чистити самостійно. Також відразу придивіться чохол із щільної тканини – його можна легко і швидко випрати. Пам'ятайте, що матрац потрібно чистити раз на 2-3 місяці. За наявності серйозних забруднень – частіше.
Час використання матраца при регулярному чищенні – 8-10 років / Фото dizajngid
Книги
Якщо у вас в будинку є велика бібліотека – вона повинна бути закритою. Відкриті полиці і стелажі швидко накопичують пил. Протирати її потрібно кілька разів на тиждень.
Книги необхідно протирати від пилу кілька разів на тиждень / Фото roomblee
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