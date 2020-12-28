В квартирі та будинку часто накопичуються речі і предмети, які можуть провокувати алергічні реакції.

На що потрібно звернути увагу, розповідає Нерухомість 24.

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Килими

Килими з довгим ворсом накопичують багато пилу і можуть залучати пилових кліщів, які провокують алергічні реакції. Якщо ви любите килими – будьте готові регулярно їх чистити. Для цього використовуйте гіпоалергенні засоби і миючий пилосос.

За килимами потрібен регулярний догляд / Фото homester

М'які іграшки

Милі дитячі ведмедики можуть провокувати алергічні реакції. Якщо у вас є діти або ви любите подібні іграшки, обов'язково потрібно їх регулярно прати або здавати у хімчистку.

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Матрац

Вибираючи матрац, зверніть увагу, чи можна його чистити самостійно. Також відразу придивіться чохол із щільної тканини – його можна легко і швидко випрати. Пам'ятайте, що матрац потрібно чистити раз на 2-3 місяці. За наявності серйозних забруднень – частіше.

Час використання матраца при регулярному чищенні – 8-10 років / Фото dizajngid

Книги

Якщо у вас в будинку є велика бібліотека – вона повинна бути закритою. Відкриті полиці і стелажі швидко накопичують пил. Протирати її потрібно кілька разів на тиждень.

Книги необхідно протирати від пилу кілька разів на тиждень / Фото roomblee