В квартире и доме часто скапливаются вещи и предметы, которые могут провоцировать аллергические реакции.

На что нужно обратить внимание, рассказывает Недвижимость 24.

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Ковры

Ковры с длинным ворсом накапливают много пыли и могут привлекать пылевых клещей, которые провоцируют аллергические реакции. Если вы любите ковры – будьте готовы регулярно их чистить. Для этого используйте гипоаллергенные средства и моющий пылесос.

За коврами нужен регулярный уход / Фото homester

Мягкие игрушки

Милые детские мишки могут провоцировать аллергические реакции. Если у вас есть дети или вы любите подобные игрушки, обязательно нужно их регулярно стирать или сдавать в химчистку.

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Матрас

Выбирая матрас, обратите внимание, можно ли его чистить самостоятельно. Также сразу присмотрите чехол из плотной ткани – его можно легко и быстро постирать. Помните, что матрас нужно чистить раз в 2-3 месяца. При наличии серьезных загрязнений – чаще.

Время использования матраса при регулярной чистке – 8-10 лет / Фото dizajngid

Книги

Если у вас в доме есть большая библиотека – она должна быть закрытой. Открытые полки и стеллажи быстро накапливают пыль. Протирать ее нужно несколько раз в неделю.

Книги необходимо протирать от пыли несколько раз в неделю / Фото roomble