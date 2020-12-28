Осторожно, аллергия: названы опасные предметы в квартире и доме
В квартире и доме часто скапливаются вещи и предметы, которые могут провоцировать аллергические реакции.
На что нужно обратить внимание, рассказывает Недвижимость 24.
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Ковры
Ковры с длинным ворсом накапливают много пыли и могут привлекать пылевых клещей, которые провоцируют аллергические реакции. Если вы любите ковры – будьте готовы регулярно их чистить. Для этого используйте гипоаллергенные средства и моющий пылесос.
За коврами нужен регулярный уход / Фото homester
Мягкие игрушки
Милые детские мишки могут провоцировать аллергические реакции. Если у вас есть дети или вы любите подобные игрушки, обязательно нужно их регулярно стирать или сдавать в химчистку.
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Матрас
Выбирая матрас, обратите внимание, можно ли его чистить самостоятельно. Также сразу присмотрите чехол из плотной ткани – его можно легко и быстро постирать. Помните, что матрас нужно чистить раз в 2-3 месяца. При наличии серьезных загрязнений – чаще.
Время использования матраса при регулярной чистке – 8-10 лет / Фото dizajngid
Книги
Если у вас в доме есть большая библиотека – она должна быть закрытой. Открытые полки и стеллажи быстро накапливают пыль. Протирать ее нужно несколько раз в неделю.
Книги необходимо протирать от пыли несколько раз в неделю / Фото roomble
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