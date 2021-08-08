Названо 10 кращих міст світу для життя на пенсії

Британська компанія з пенсійного планування Audley провела дослідження і визначила найкомфортніші міста для життя на пенсії.

На першому місці опинилася столиця Фінляндії – Гельсінкі. Як проводили дослідження і хто ще потрапив в десятку – читайте далі.

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Як проводили дослідження

Фахівці вибрали міста, які найчастіше потрапляли до міжнародних рейтингів як найщасливіші для життя. Після цього аналітики визначили в них вартість життя, рівень заробітних плат, середню тривалість життя та середню економію. Так було складено рейтинг з найбільш комфортних міст світу для пенсіонерів.

Місто Гельсінкі потрапив на перше місце / Фото Pixabay

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ТОП-10 міст для життя на пенсії:

Гельсінкі

Копенгаген Женева Рейк'явік Осло Амстердам Стокгольм Веллінгтон Відень Люксембург

Для комфортного життя в Гельсінкі знадобиться близько 211 тисяч євро (6,7 мільйона гривень), накопичених після виходу на пенсію.

Замкнув першу десятку Люксембург / Фото Pixabay

Гонконг, Токіо, Сінгапур і Сеул стали гіршими містами для пенсіонерів.

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