Названо 10 кращих міст світу для життя на пенсії

8 серпня 2021 , 13:36
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Джерело:

Helsinki Times

Британська компанія з пенсійного планування Audley провела дослідження і визначила найкомфортніші міста для життя на пенсії.

На першому місці опинилася столиця Фінляндії – Гельсінкі. Як проводили дослідження і хто ще потрапив в десятку – читайте далі.

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Як проводили дослідження

Фахівці вибрали міста, які найчастіше потрапляли до міжнародних рейтингів як найщасливіші для життя. Після цього аналітики визначили в них вартість життя, рівень заробітних плат, середню тривалість життя та середню економію. Так було складено рейтинг з найбільш комфортних міст світу для пенсіонерів.

Місто Гельсінкі потрапив на перше місце / Фото Pixabay

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ТОП-10 міст для життя на пенсії:

  1. Гельсінкі
Для комфортного життя в Гельсінкі знадобиться близько 211 тисяч євро (6,7 мільйона гривень), накопичених після виходу на пенсію.
  1. Копенгаген
  2. Женева
  3. Рейк'явік
  4. Осло
  5. Амстердам
  6. Стокгольм
  7. Веллінгтон
  8. Відень
  9. Люксембург

Замкнув першу десятку Люксембург / Фото Pixabay

Гонконг, Токіо, Сінгапур і Сеул стали гіршими містами для пенсіонерів.

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Автор: Наталя Бережна