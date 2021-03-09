Для любого интерьера важно подобрать правильные цвета, которые подчеркнут помещение и станут его украшением.

Какие четыре базовых цвета помогут добиться максимального эффекта в интерьере, рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова.

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Пандемия 2020 года, усадившая всех по домам, удивительным образом отразилась на модных цветовых сочетаниях. Люди стали замечать, что излишне яркие детали в интерьере раздражают и вызывают беспокойство. А вот расслабление и домашний уют дарит нейтральная палитра цветов. Выделим 4 базовых цвета, которые способны подчеркнуть особый характер интерьера и его неповторимость,

– отметила Дронова.

Какие цвета подойдут для трендового дизайна интерьера

1. Мягкие природные цвета

По словам дизайнера интерьера, серый, коричневый и желтый, сочетаясь, образуют множество оттенков разной насыщенности. Мягкие оттенки можно использовать в качестве основного фона в интерьере. Светло-коричневый цвет позволяет создать спокойную обстановку. Мебель в этом оттенке выглядит благородно и презентабельно.

2. Французская ваниль

Кремовые и медовые полутона понравятся тем, кто ценит светлые интерьеры. Виктория Дронова уточнила, что цвета, напоминающие проникновение солнечного цвета, поднимают настроение и способствуют душевной гармонии. Карамельные тона позволяют небольшим помещениям выглядеть теплыми и уютными, а белая отделка и аксессуары сделают интерьер свежим и нарядным.

Красивые оттенки придадут особый характер интерьеру / Фото pinterest

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3. Пастельные оттенки

Жизнерадостные пастельные полутона – востребованное решение в отделке интерьеров. Они подходят для различных стилей: Прованс, модерн, арт-деко, минимализм. Приятные мятный, голубой, и нежно-розовый отлично сочетаются с желтым, зеленым, синим и черным цветами. Виктория Дронова уточнила, что изумрудные оттенки позволят по-новому посмотреть на помещение, выполненное в природной цветовой гамме.

4. Акцентный бутылочно-зеленый цвет

Отличное решение для акцента в интерьере – насыщенный бутылочный цвет.

И если ранее дизайнеры опасались темных выразительных аксессуаров, считая их незаметными, то в соответствии с новыми трендами 2021 года насыщенный темно-зеленый цвет может охватить до 30-40% пространства. Кровати с мягкими изголовьями, ковры и текстиль, шторы и мягкая мебель – все эти предметы в цвете бутылки приобретают удивительный лоск и харизму,

– резюмировала Виктория Дронова.