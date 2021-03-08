Уникайте цього вдома: 5 рішень, які зіпсують ваш інтер'єр
В інтер'єрі квартир і будинків власники іноді роблять помилки, які здатні перекреслити всі старання і зіпсувати весь вид житла.
Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Яких рішень слід уникати в інтер'єрі – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.
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Комплекти меблів
За словами дизайнерки, не варто використовувати меблі з однієї серії. Наприклад, шафа + комод чи диван + крісло. Краще поєднувати різні фактури, стилі та кольори.
Розетки та вимикачі
Найкращий дизайн можуть зіпсувати такі дрібниці, як вимикачі чи розетки. Звертайте увагу, щоб ці предмети вписувалися у загальну картину приміщення.
Розетки мають бути непомітними / Фото pinterest
Пластиковий плінтус
Цей предмет здешевлює загальний вигляд. Краще обирати натуральні матеріали. Наприклад, камінь чи дерево.
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Пластиковий піддон
Ще одна деталь, яка здатна зіпсувати інтер'єр – пластиковий піддон у душових боксах та ваннах. Краще зробити оздоблення плиткою.
Палітра кольорів
Уникайте використання одного кольору. Для того щоб інтер'єр був цікавий – доповніть його кольоровими елементами декору.
Не забувайте про акценти та яскраві деталі в інтер'єрі / Фото pinterest
Избегайте этого дома: 5 решений, которые испортят ваш интерьер
В интерьере квартир и домов владельцы иногда делают ошибки, которые способны перечеркнуть все старания и испортить весь вид жилья.
Каких решений следует избегать в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.
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