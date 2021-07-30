Кроме Новой Зеландии, эксперты отметили еще 4 страны. Какие именно и почему – читайте далее.

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Исследование проводил профессор британского университета Англия Раскин Алед Джонс. В Новой Зеландии низкая плотность населения, а также достаточно сельскохозяйственных угодий. Также учитывалась возможность обеспечить население продуктами питания и электроэнергией и защитить границы от нежелательной миграции. Эти факторы позволят пережить глобальную катастрофу.

Новая Зеландия заняла первое место / Фото Pixabay

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Кто еще попал в список

Кроме Новой Зеландии, эксперты отметили еще 4 места:

  • Исландию.
  • Великобританию.
  • Тасманию (Австралия).
  • Ирландию.

По словам профессора, среди указанных стран экспертов удивила только Великобритания. В сравнении с Новой Зеландией, в ней высокая плотность населения.

Великобритания удивила ученых / Фото Pixabay

Кроме того, государство производит лишь половину собственного продовольствия. Однако это не помешало Великобритании попасть в пятерку стран, где можно выжить в случае глобальной катастрофы.