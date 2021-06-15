Названо країни Європи з молодим та літнім населенням

Міжнародне агентство нерухомості Savills провело дослідження Global Living. Таким чином вдалося визначити міста та регіони Європи, які будуть найбільш "молодими" та "літніми" через 5 років.
У "молодих" регіонах більша частина жителів – від 20 до 39 років, у "літніх" – від 65 років. Які міста потрапили до переліку і чи вплине це на вартість нерухомості – читайте далі.
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У чому суть дослідження
На думку експертів, у містах з молодим населенням попит на об'єкти нерухомості зростатиме. Найбільше це вплине на житло для студентів і багатоквартирні будинки. В "літніх" містах буде актуальним житло з медичним доглядом та будинки для людей похилого віку.
В умовах великого обсягу капіталу, який спрямований на цей сектор, і обмеженої якісної пропозиції, наш аналіз дозволяє девелоперам, інвесторам і операторам заглянути в майбутнє на 5 років і передбачити, в яких містах матиме попит житло для людей похилого віку та будинки з медичним доглядом, а в яких, ймовірно, ростиме попит на житло для студентів, колівінги й багатоквартирні будинки,
– пояснив глава європейського відділення Savills Operational Capital Markets Маркус Робертс.
Рейтинг дозволяє зрозуміти, яким буде попит на житло через 5 років / Фото Pixabay
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Країни з "молодими" містами у 2026 році:
- Великобританія – 22 міста.
- Німеччина – 18 міст.
- Франція – 14 міст.
- Нідерланди – 6 міст.
- Бельгія – 5 міст.
Німеччина потрапила в обидва списки / Фото Pixabay
Країни з "літніми" містами:
- Німеччина – 25 міст.
- Франція – 15 міст.
- Італія – 14 міст.
- Польща – 11 міст.
- Іспанія – 8 міст.
Ці 2 групи не виключають одна одну: Німеччина може бути домом для найбільш "літніх" міст Європи, але вона також стала другою за кількістю "молодих" міст. Масштаб теж грає роль. Наприклад, кількість молодих людей у віці від 20 до 39 років у Берліні менша, ніж у Лондоні та Парижі,
– пояснив директор дослідницької групи Savills World Пол Тостевін.