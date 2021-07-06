Українські міста до переліку не потрапили. Де комфортно працювати віддалено – читайте далі.
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Як проводилося дослідження
Експерти проаналізували кілька моментів:
- Доступність медицини;
- безпечність міст;
- наявність інфраструктури для відпочинку;
- вартість життя;
- культурне дозвілля;
- доступність житла з простором для роботи;
- частку жителів, вакцинованих від COVID-19.
Всього до рейтингу потрапили 75 міст світу. Мельбурн набрав найбільшу кількість балів і став кращим місцем для тих, хто працює дистанційно.
На другому місці опинився Дубай / Фото Pixabay
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ТОП-10 міст для віддаленої роботи:
- Мельбурн (Австралія).
- Дубай (ОАЕ).
- Сідней (Австралія).
- Таллінн (Естонія).
- Лондон (Велика Британія).
- Токіо (Японія).
- Сінґапур.
- Ґлазґо (Велика Британія).
- Монреаль (Канада).
- Берлін (Німеччина).
Сіднею дісталося третє місце / Фото Pixabay