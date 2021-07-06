Украинские города в перечень не попали. Где комфортно работать удаленно – читайте далее.
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Как проводилось исследование
Эксперты анализировали несколько моментов:
- Доступность медицины;
- безопасность городов;
- наличие инфраструктуры для отдыха;
- стоимость жизни;
- культурный досуг;
- доступность жилья с пространством для работы;
- доля жителей, вакцинированных от COVID-19.
Всего в рейтинг попали 75 городов мира. Мельбурн набрал наибольшее число баллов и стал лучшим местом для тех, кто работает дистанционно.
На втором месте оказался Дубай / Фото Pixabay
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ТОП-10 городов для удаленной работы:
- Мельбурн (Австралия).
- Дубай (ОАЭ).
- Сидней (Австралия).
- Таллинн (Эстония).
- Лондон (Великобритания).
- Токио (Япония).
- Сингапур.
- Глазго (Великобритания).
- Монреаль (Канада).
- Берлин (Германия).
Сиднею досталось третье место / Фото Pixabay