Названо найкращі міста світу для віддаленої роботи: чи є серед них українські

Платформа оренди житла Nestpick склала рейтинг найкращих міст для віддаленої роботи. Його очолив австралійський Мельбурн.

Українські міста до переліку не потрапили. Де комфортно працювати віддалено – читайте далі.

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Як проводилося дослідження

Експерти проаналізували кілька моментів:

Доступність медицини;

безпечність міст;

наявність інфраструктури для відпочинку;

вартість життя;

культурне дозвілля;

доступність житла з простором для роботи;

частку жителів, вакцинованих від COVID-19.

Всього до рейтингу потрапили 75 міст світу. Мельбурн набрав найбільшу кількість балів і став кращим місцем для тих, хто працює дистанційно.

З міст, які потрапили до переліку, тільки Мельбурн пропонує "дистанційникам" спеціальні візи. Останні дозволяють безперешкодно в'їжджати країну для віддаленої роботи.

На другому місці опинився Дубай / Фото Pixabay

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ТОП-10 міст для віддаленої роботи:

Мельбурн (Австралія).

Дубай (ОАЕ).

Сідней (Австралія).

Таллінн (Естонія).

Лондон (Велика Британія).

Токіо (Японія).

Сінґапур.

Ґлазґо (Велика Британія).

Монреаль (Канада).

Берлін (Німеччина).

Сіднею дісталося третє місце / Фото Pixabay