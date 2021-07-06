Названо найкращі міста світу для віддаленої роботи: чи є серед них українські

6 липня 2021 , 14:11
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Джерело:

Nestpick

Платформа оренди житла Nestpick склала рейтинг найкращих міст для віддаленої роботи. Його очолив австралійський Мельбурн.

Українські міста до переліку не потрапили. Де комфортно працювати віддалено – читайте далі.

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Як проводилося дослідження

Експерти проаналізували кілька моментів:

  • Доступність медицини;
  • безпечність міст;
  • наявність інфраструктури для відпочинку;
  • вартість життя;
  • культурне дозвілля;
  • доступність житла з простором для роботи;
  • частку жителів, вакцинованих від COVID-19.

Всього до рейтингу потрапили 75 міст світу. Мельбурн набрав найбільшу кількість балів і став кращим місцем для тих, хто працює дистанційно.

Важливо! З міст, які потрапили до переліку, тільки Мельбурн пропонує "дистанційникам" спеціальні візи. Останні дозволяють безперешкодно в'їжджати країну для віддаленої роботи.

На другому місці опинився Дубай / Фото Pixabay

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ТОП-10 міст для віддаленої роботи:

  • Мельбурн (Австралія).
  • Дубай (ОАЕ).
  • Сідней (Австралія).
  • Таллінн (Естонія).
  • Лондон (Велика Британія).
  • Токіо (Японія).
  • Сінґапур.
  • Ґлазґо (Велика Британія).
  • Монреаль (Канада).
  • Берлін (Німеччина).

Сіднею дісталося третє місце / Фото Pixabay

Автор: Наталя Бережна