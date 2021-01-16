Названы промахи в ремонте, с которыми придется смириться
Когда предстоит ремонт в квартире или доме, важно продумать каждую мелочь, ведь любой промах может стать роковым.
С какими ошибками придется смириться, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.
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Я написала про несколько ошибок при ремонте, которые будет сложно бюджетно переделать. и самый бюджетный вариант "смириться" нам точно не подходит, поэтому мы заранее прочтем о них и не будем их совершать, – отметила дизайнер интерьера.
Незаконная перепланировка
Чаще всего речь идет о переносе мокрой точки. В подобном случае могут возникнуть проблемы при продаже недвижимости. Также может прийти проверка, которая заставить все вернуть в первоначальный вид в краткие сроки, а также оплатить штраф.
Недостаточно розеток
Важно заранее продумать количество розеток для каждой комнаты. Необходимо учесть всю технику, которая используется, и даже запланировать розетку под гирлянду для новогодней елки.
Розетку нужно продумать даже для гирлянды / Фото dd-space
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Маленький сантехнический люк
Это чревато тем, что в случае аварии, доступ будет проблематичным, и придется демонтировать люк.
Неправильный расчет стяжки пола
Заранее необходимо выбрать напольное покрытие и знать его толщину до стяжки. Это позволит сделать пол на одном уровне и избежать перепадов и различных порожков.
Межкомнатные перегородки
Выбирайте материал для межкомнатных перегородок с учетом функций стены. Например, стена может оказаться слишком хрупкой для кронштейна с ТВ.
Проводка
Если у вас в квартире или доме старая проводка – она может создать проблемы в любой момент. Поэтому лучше сразу ее заменить.
Двери
Заранее продумайте, в какую сторону будут открываться двери. Встречается, что выключатель оказывается со стороны петель.
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