Лише так можна створити ідеальну кухню. Детальніше про всі тонкощі розповіла дизайнерка інтер'єру Олена Кузіна.
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Як створити ідеальну кухню
- На глянцевих і скляних кухонних фасадах завжди видно відбитки пальців. Якщо щоденне прибирання не для вас – розгляньте інші варіанти.
- На чорних кухнях найбільш сильно видно бруд – враховуйте це при замовленні.
- Яскраві фасади дуже швидко набридають.
- Найбільш практичні кухні – під дерево або ж у натуральних кольорах та відтінках.
- Для маленьких приміщень відмінно підійде світла кухня під стелю.
Ідеальну кухню можна створити, якщо врахувати кілька рекомендацій / Фото pinterest
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- Для того щоб кухня виглядала цілісно й акуратно, обов'язково використовуйте цоколь. Це також захистить від сміття під меблями.
Вибираючи фасади, врахуйте, який догляд за ними потрібен / Фото pinterest
- Кухню можна зробити без верхніх шаф – це додасть приміщенню "повітря". Важливо: у такому разі на відкритих полицях не має бути зайвого.
- Підсвічування – важливий елемент кухні. В ідеалі зробіть його над всією робочою поверхнею.
- Скляні фасади зроблять кухню цікавішою, проте вони вимагають регулярного догляду. Також можна використати рифлене скло – це стильно й красиво.