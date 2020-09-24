Неокласика у передпокої: красиві втілення у квартирі
Передпокій в неокласичному стилі – прекрасне рішення для любителів сучасності і елементів класики.
Неокласика допоможе підкреслити переваги і приховати недоліки передпокою, розповідає 24 канал.
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Що доречно:
- Ніші з елементами декору і світильниками.
- М'які пуфи
- Комоди
- Банкетка
- Вішалки відкритого типу
- Великі дзеркала з декором
- Настінні картини
- Живі квіти
Розкішна люстра робить інтер'єр цікавим / Фото prihozhaya.guru
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Як оформити передпокій у стилі неокласика
- Перша умова – дизайн-проєкт, в якому позначені всі деталі.
- Абсолютно всі предмети і елементи повинні відповідати загальному стилю.
- Підлога – природний камінь, керамічна плитка.
- Колірна гамма – переважно у світлих відтінках (бежевий, білий, сірий), також допускається коричневий, темно-зелений, темно-червоний.
- Особливості – колони (або їх імітація), арки в дверних отворах.
- Доречний камін і свічники на ньому.
- Квіткові візерунки та геометричні лінії.
Світильники створюють настрій / Фото prihozhaya.guru
Декор
- Предмети з порцеляни
- Великі вази
- Картини
- Колони
- Скульптури.
Великі дзеркала роблять приміщення світлим і просторим / Фото prihozhaya.guru
Текстиль
- Килими ручної роботи
- Гобелени
- Декоративні подушки
- Гардини з шовку, органзи, атласу
- Меблева оббивка, яка відповідає стилю.
Люстра і світильники виглядають як елементи декору / Фото prihozhaya.guru