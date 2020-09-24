Неоклассика в прихожей: красивые воплощения в квартире
Прихожая в неоклассическом стиле – прекрасное решение для любителей современности и элементов классики.
Неоклассика поможет подчеркнуть преимущества и скрыть недостатки прихожей, рассказывает 24 канал.
Актуально Как выглядит интерьер в стиле неоклассика: фото
Что уместно:
- Ниши с элементами декора и светильниками.
- Мягкие пуфики
- Комоды
- Банкетка
- Вешалки открытого типа
- Большие зеркала с декором
- Настенные картины
- Живые цветы
Роскошная люстра делает интерьер интересным / Фото prihozhaya.guru
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Как оформить прихожую в стиле неоклассика
- Первое условие – дизайн-проект, в котором обозначены все детали.
- Абсолютно все предметы и элементы должны отвечать общему стилю.
- Пол – природный камень, керамическая плитка.
- Цветовая гамма – преимущественно в светлых оттенках (бежевый, белый, серый), также допускается коричневый, темно-зеленый, темно-красный.
- Особенности – колонны (или их иммитация), арки в дверных проемах.
- Уместен камин и подсвечники на нем.
- Цветочные узоры и геометрические линии.
Светильники создают настроение / Фото prihozhaya.guru
Декор
- Предметы из фарфора
- Крупные напольные вазы
- Картины
- Колонны
- Скульптуры.
Большие зеркала делают помещение светлым и просторным / Фото prihozhaya.guru
Текстиль
- Ковры ручной работы
- Гобелены
- Декоративные подушки
- Гардины из шелка, органзы, атласа
- Мебельная обивка, соответствующая стилю.
Люстра и светильники выглядят как элементы декора / Фото prihozhaya.guru